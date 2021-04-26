СБУ опублікувала секретні документи КДБ про вибух на ЧАЕС: фото

До 35 роковин Чорнобильської трагедії СБУ опублікували секретні документи КДБ. Зокрема тепер можна прочитати найпершу доповідь про вибух, перші переговори та евакуацію майже 45 тисяч жителів.

У СБУ кажуть, що навіть через 35 років після жахливої трагедії на Чорнобильській АЕС, в хронології тих подій є невідомі сторінки. Тому державний архів СБУ оприлюднив невідомі документи.

До теми Переляку не було, я б назвав це "бардаком", – ліквідатор аварії на ЧАЕС Святненко

Дані СБУ

Служба безпеки України опублікувала секретні документи КДБ про:

першу доповідь "наверх" про вибух від директора ЧАЕС Віктора Брюханова;

переговори операторів станції в момент аварії;

евакуацію майже 45 тисяч жителів Прип'яті та прилеглих районів.

Секретні документи КДБ про Чорнобильську трагедію / Фото фейсбук СБУ

Маловідомі факти про трагедію

СБУ пише, що радянська влада приховувала ще низку фактів. Зокрема про те, що:

Аварії на ЧАЕС траплялися до 26 квітня 1986 року. Зокрема відомо про аварії на 1 енергоблоці в 1982 році та на 3 та 4 енергоблоках у 1984 році. Наприклад, на 1 енергоблоці відбувся значний викид радіоактивних речовин. Але у доповіді КДБ мовиться, що "здійснено заходи для недопущення панічних та провокаційних чуток".

Зокрема відомо про аварії на 1 енергоблоці в 1982 році та на 3 та 4 енергоблоках у 1984 році. Наприклад, на 1 енергоблоці відбувся значний викид радіоактивних речовин. Але у доповіді КДБ мовиться, що "здійснено заходи для недопущення панічних та провокаційних чуток". У 1983 році Москва отримала дані, що ЧАЕС є однією з найнебезпечніших атомних станцій в СРСР через відсутність засобів безпеки. У випадку аварії радіоактивність оцінювалась "в 60 разів вищою, ніж під час вибухів атомних бомб в Хіросімі та Нагасакі".

Після аварії влада шукала різні "теорії змови" – 27 квітня підготували перелік "неблагонадійних" жителів Прип'яті, іноземних делегацій, які відвідували ЧАЕС, а також "сектантів, представників німецької національності та тих, хто листується за кордон".

До теми Екскурсія у Зону відчуження: чим вразить місто-привид Прип'ять

Згодом виникли документи, що "націоналісти" хотіли отримати зразки зараженого ґрунту за допомогою "агентурної мережі у Києві", щоб дискредитувати радянське керівництво у світі .

. У 1986 році видали директиву, яка засекретила всі деталі аварії на ЧАЕС : причини, характер руйнувань, склад суміші, викинутої в повітря при вибуху, радіаційний стан, масштаби робіт з ліквідації, захворюваність та інші.

: причини, характер руйнувань, склад суміші, викинутої в повітря при вибуху, радіаційний стан, масштаби робіт з ліквідації, захворюваність та інші. У 1987 році кореспондент французької газети Жан П'єр Водон намагався вивезти за кордон зразки ґрунту і води з Прип'яті. Проте в секретній доповіді КДБ звітував про успішну спецоперацію: взяті іноземцем зразки були підмінені на радіоактивно чисті.



Головне про Чорнобильську катастрофу / Інфографіка 24 каналу

Чорнобильська катастрофа: як це було – дивіться відео