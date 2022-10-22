В Україні остаточно заборонили 12 проросійських партій

В Україні остаточно заборонили діяльність 12 проросійських партій. Це зробили за ініціативи Служби безпеки.

В Україні остаточно заборонили діяльність 12 проросійських партій

Днями Касаційний адміністративний суд скасував скаргу однієї з таких політсил, а саме "Соціалістичної партії України". Тож відтепер в Україні повністю заборонена діяльність вже 12 проросійських партій.

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Зазначається, що рішення про заборону функціонування "Соціалістичної партії України" прийняте на підставі указу Президента та рішення РНБО. В їх основі – докази деструктивної діяльності партії, зібрані у межах реагування СБУ на загрози національній безпеці.

Мовиться передусім про демонстративну підтримку та популяризацію агресивної антиукраїнської політики Росії як на рівні керівництва, так і "звичайних" членів цього партійного об'єднання.

Повний список проросійських партій, заборонених в Україні:

"Опозиційний блок";

"Соціалісти";

партія "Справедливості та розвитку";

"Наші";

"Держава";

"Партія Шарія";

"Блок Володимира Сальдо";

"Ліва опозиція";

"Союз лівих сил";

"Опозиційна платформа – За життя";

"Прогресивна соціалістична партія України";

"Соціалістична партія України".

У ході слідчих дій встановлено, що представники цих політсил брали безпосередню участь у встановленні окупаційного режиму на захоплених РФ територіях України та в організації і проведенні на цих територіях фейкових "референдумів".

З початку широкомасштабного вторгнення Росії за фактами діяльності їхніх функціонерів слідчі порушили понад 80 досудових розслідувань, зокрема, стосовно депутатів рад різного рівня. У межах цих проваджень оголосили 37 підозр.

Деякі з фігурантів переховаються від правосуддя і на території країни-агресорки.

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