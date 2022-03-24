СБУ отримала чергові докази, що Росія відправила на війну в Україну строковиків

Служба безпеки України отримала нові докази того, що держава-агресорка відправила на війну строковиків. Вони перелякані, сидять в окопах і не мають військової підготовки.

Спецслужба у мережі оприлюднила черговий перехоплений запис розмови росіян. Він підтверджує те, що Росія відправила в Україну строковиків, яких "там нєт".

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Чергові докази присутності російських строковиків в Україні

У розмові строковик, якого надіслали захоплювати Миколаїв, розповідає, як його підрозділ вщент розбили українські захисники.

Всі наші машини нах**, залишилися 2 машини, 2 танки. Колісна техніка вся пішла, всі снаряди, вся їжа. Все, просто нічого нема, нах**. 60% бойової готовності мінус,

– каже на записі росіянин.

З розмови стає зрозуміло, що це строковики, які бояться вилазити з окопів, не мають військової підготовки, не хочуть воювати та усвідомлюють, що Миколаїв їм не взяти.

Путінські вояки радять один одному тікати будь-якими способами: "Всі в відмовну, в першу машину і відразу з**ався. Ти не той боєць, який це вміє робити".

У СБУ наголосили, що поки кулі не наздогнали, в окупантів ще є 2 шляхи: здатися в полон або забиратися геть з України.

Перехоплена розмова російських строковиків: дивіться відео