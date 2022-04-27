СБУ перехопила на Черкащині вантажівку, яка везла військове обладнання для Росії

У Черкаській області Служба безпеки України перехопила вантажівку, яка везла "особливе замовлення" з Донецької області до Росії. У ній були комплектуючі до військового обладнання.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ в Черкаській області. За інформацією співробітників відомства, окупанти хотіли приховати вантаж, тому відправили його непрямим шляхом.

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Вантаж на понад $100 тисяч

У СБУ зазначили, що вантаж у вигляді комплектуючих до обладнання призначався для виготовлення російської військової техніки. Зокрема були деталі для потреб літакобудівної, суднобудівельної та інших галузей.

"У ході огляду вантажу виявили комплектуючі запчастини на майже 100 тисяч доларів США. Наразі все націоналізували та встановили на одному із підприємств військово-промислового комплексу України, аби працювало на оборону нашої держави», – зауважили у пресслужбі.

СБУ перехопила військове обладнання, яке везли до Росії / Фото пресслужби СБУ

До слова, вчора, 26 квітня, працівники СБУ затримали 2 людей, які підозрюють у колаборанстві. За інформацією, вони ймовірно коригували ворожий вогонь по бронетанкових підприємствах Укроборонпрому.

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