СБУ перевіряє Youtube-канал "Лана ТУТ": його авторка давно працює на російські наративи

Служба безпеки України розпочала аналіз контенту YouTube-каналу "Лана ТУТ!". Його власниця Лана Шевчук має довгу історію зв'язків з проросійськими особами та медіа.

СБУ проведе аналіз контенту її ютуб-каналу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на громадську ініціативу "Голка".

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Що відомо про ютуб-канал "Лана ТУТ!"

Як зазначається у відповіді СБУ громадській ініціативі "Голка", Лана Шевчук з 2018 по 2024 рік працювала у низці заборонених проросійських медіа, серед яких "NewsOne", "Наш", "Перший незалежний", а також YouTube-канал "Вишка". СБУ планує проаналізувати матеріали, розміщені на каналі "Лана ТУТ!".



Відповідь СБУ щодо Youtube-каналу "Лана ТУТ!" / Фото громадської ініціативи "Голка"

Також 9 грудня "Голка" зафіксувала створення TikTok-акаунта нардепа Юрія Бойка, який через заборонену партію ОПЗЖ раніше потрапив у Верховну Раду. У його акаунті просували проросійські наративи, а також популяризували канал "Лана ТУТ!".

Серед гостей "Лани ТУТ" Вадим Карасьов та Геннадій Дубов, які потрапили до бази превдосоціологів та прихованих піарників на сайті Texty.org. Інший гість Андрій Пальчевський називав війну в Україні "спеціальною операцією", звинувачуючи у ній Захід.

Ще до нього навідувався Ростислав Кравець, чий телеграм-канал входить в кремлівську мережу, що б’є по судовій реформі та доброчесним суддям, зазначає "Голка". Він захищав інтереси В'ячеслава Богуслаєва, колишнього керівника "МоторСіч", якого звинувачують у державній зраді. На додачу Кравець інформаційно підриває процеси мобілізації.

Канал "Лана ТУТ!" є черговою реінкарнацією забороненого раніше YouTube-каналу "Вишка", який постав на початку 2024 року після заборони каналу "Наш".

Голова "Голки" Ірина Федорів наголошує, що українська влада, СБУ та інші органи реагують на такі випадки з недостатньою швидкістю.

На керівних посадах у комітетах залишається Дубінський, Ісаєнко та низка осіб, які просто не мають там бути. І з кожним з таких політиків нам доводиться боротися поштучно,

– додає вона.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала запит до президента України Володимира Зеленського за ініціативи Романа Лозинського про позбавлення Бойка звання Героя України. "За" проголосували 232 депутати.