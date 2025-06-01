СБУ показала нове відео зі спецоперації "Павутина": зафіксовано повний шлях одного із FPV-дронів

У Службі безпеки України опублікували ще одне відео, яке стосується спецоперації "Павутина". Ролик демонструє повний шлях FPV-дрона, який уразив стратегічний бомбардувальник.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на свої джерела в СБУ. Раніше у Службі безпеки показали відео, як готували операцію "Павутина".

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Які нові кадри "Павутини" показали в СБУ

У Службі підкреслили: помітно, що БпЛА летить на велику відстань і безперешкодно залітає на територію аеродрому. Також на летовищі видно дим від раніше уражених літаків-"стратегів".

Служба безпеки України оприлюднила нове ексклюзивне відео зі своєї спецоперації "Павутина". На записі зафіксовано повний шлях одного із FPV-дронів СБУ з моменту старту з даху модульного будинку до ураження російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 на аеродромі "Бєлая",

– ідеться в повідомленні.

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У відомстві нагадали, що завдали таких ударів одразу по чотирьох військових аеродромах росіян: "Олєнья", "Іваново", "Дягілєво" та "Бєлая". На цих летовищах базувалася стратегічна авіація ворога, яка часто обстрілює Україну.

Орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації Служби безпеки "Павутина", перевищує 7 мільярдів доларів США. Загальні втрати авіації противника становлять 41 одиницю, серед яких літаки А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, а також Ан-12 та Іл-78,

– додали в СБУ.

Операцією "Павутина" безпосередньо керував очільник СБУ Василь Малюк за дорученням Президента України, Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського.