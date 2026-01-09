СБУ показала уламки "Орешника", яким Росія атакувала Львівщину
Росія у ніч на 9 січня атакувала Львівщину "Орешником". У СБУ показали фото уламків ракети.
Цей удар кваліфікували як воєнний злочин. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на СБУ.
Дивіться також "Орешника" не існує: експерти пояснили, чому Путін атакував Львівщину порожніми ракетами
Що кажуть в СБУ про атаку "Орешника"?
У СБУ підтвердили, що попередньо виявлені комплектуючі належать до ракетного комплексу "Орешник".
Росіяни здійснили пуск цієї ракети середнього радіусу дії класу "земля – земля" з російського полігону "Капустин Яр".
Серед знайдених наразі деталей:
- блок стабілізації і наведення ("мізки" ракети),
- запчастини з двигунної установки,
- фрагменти механізму орієнтації,
- сопла з платформи блоку розведення тощо.
Уламки як речові докази готують передати на поглиблені експертизи.
Атакувавши цивільні об'єкти нашої держави поблизу кордону з Євросоюзом, Кремль намагався знищити інфраструктуру життєзабезпечення регіону в умовах різкого погіршення погодних умов,
– зазначили у СБУ, додавши, що встановлюють всі обставини, а також організаторів та виконавців злочину, що притягнути їх до відповідальності.