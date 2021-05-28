Планували вивести за кордон: СБУ попередила контрабанду на понад 40 тисяч доларів

Служба безпеки України попередила вивезення контрабанди ювелірних прикрас Скіфської доби. Працівники відомства розповіли, що прикраси мають історичну цінність, тож після завершення розслідування їх планують передати у Музейний фонд України.

У Службі безпеки розповіли, що на міжнародних аукціонах ці унікальні прикраси можуть коштувати від 40 тисяч доларів.

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СБУ запобігла вивезенню прикрас Скіфської доби

Попередньо слідчі з'ясували, що переправленням прикрас займався посередник, який працював на європейських клієнтів.

Він найняв кур'єра, який мав вивезти Скіфські золоті прикраси через пункт пропуску "Ягодин",

– розповіли в СБУ.

Однак, оперативники та слідчі СБУ виявили прикраси під час митного контролю в особистих речах кур'єра. Нарахували 11 підвісок часів Скіфської доби, виготовлених з жовтого та білого золота.



На кордоні у речах кур'єра знайшли підвіски Скіфської доби / фото СБУ

Попередньо експерти з'ясували, що ювелірні вироби – унікальні та становлять культурну та історичну цінність для нашої України. Їх направлять на експертне дослідження.

За результатами дослідження фігурантам справи планують повідомити про підозру за фактом замаху на злочин та контрабанди. Якщо провину доведуть, то їм загрожує ув'язнення на термін від 3 до 7 років.