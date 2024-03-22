Вербував дітей Криму до "Юнармії": соратник Аксьонова отримав підозру від СБУ
Джерело:СБУ
Ексочільник окупаційного Державного комітету молодіжної політики Криму Сергій Селімов отримав підозру від СБУ. Тепер йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Перебуваючи на посаді, Селімов виконував вказівки Кремля та залучав місцевих школярів до російської мілітарної організації "Юнармія". Перед цим Селімов очолював кримську філію "юнармійців".
Читайте також Колишні сусіди, вчителі чи лікарі: як колаборанти допомагають Росії викрадати дітей
У стінах окупаційної установи російські інструктори ідеологічно обробляють школярів проти України та навчають тактиці ведення бою, а також проводять вогневу та диверсійно-розвідувальну підготовку учнів,
– повідомляє СБУ.
Чим займався соратник Аксьонова
Навесні 2022 року Селімова перевели у "кадровий резерв" гауляйтера Аксьонова, а також і на інший напрямок підривної діяльності проти України.
Селімов став одним з місцевих "рупорів" Кремля, які публічно виступають на підтримку Путіна та війни проти України. Для поширення пропагандистських наративів чоловік неодноразово виступав перед камерами російського телебачення та поширював "авторські" дописи на власній сторінці "ВКонтакте".
Слідчі Служби безпеки заочно повідомили Селімову про підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України.
Хто ще отримав підозру від СБУ
- СБУ повідомила про підозру двом соратницям Путіна, які депортували українських дітей до Москви. Росіянки Яна Лантратова та її спільниці Інна Варламова вивезли дітей, підробивши документи про їхній стан здоров'я. Наприкінці серпня 2022 року вони під виглядом офіційного візиту прибули до окупованого Херсона з метою визначення конкретних дітей для депортації. Обидві жінки входять до близького оточення Путіна.
- Також про підозру повідомили солдату російської армії, який 6 січня розстріляв військовослужбовця Збройних Сил України. Зловмисником, що розстріляв українського захисника, виявився Дмітрій Курашов – стрілець штурмового загону "Шторм-V" 127-ї мотострілецької дивізії Східного військового округу Росії. Відомо, що чоловік був неодноразово засуджений.
- Служба безпеки зібрала доказову базу на ще двох російських генералів, що причетні до злочинів в Україні. Йдеться про віцеадмірала Сергія Пінчука й генерал-майора Олега Пчєлу. Вони причетні до масованих ракетних обстрілів української енергоструктури, а також до зброб блокування "зернового коридору". Їм повідомлено підозру за 4 статтями.