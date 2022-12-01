Допрославлявся "русскій мір": одіозному священнику з Лаври оголосили про підозру

СБУ повідомила про підозру одіозному священнику з Києво-Печерської Лаври. Він прославляв "русскій мір" під час богослужіння.

Пресслужба СБУ повідомила, що під час досудового розслідування встановили факт протиправних дій одного із священнослужителів і його спільників. Усі вони брали участь у службі. Відповідні експертні дослідження підтвердили інформацію.

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Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру організаторам богослужіння, під час якого у Києво-Печерській Лаврі вихваляли "русскій мір",

– мовиться у повідомленні.

Їх підозрюють у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Росії проти України.

Як у Лаврі прославляли "руський мір"

У листопаді 2022 року у мережі опублікували обурливе відео, зняте у Києво-Печерській лаврі. На опублікованих кадрах видно, як у святині моляться за Росію.

Зокрема, співали такі огидні слова:

"Дзвін пливе, пливе над Росією,

Прокидається Матінка – Русь".

Олександр Ткаченко – міністр культури та інформаційної політики України – повідомив, що СБУ та поліція взялися розслідувати цю справу.