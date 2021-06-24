Працівники СБУ 24 червня проводять слідчі дії у будинку Віктора Медведчука у Києві. Перед тим повідомляли, що вони приходили в офіс ОПЗЖ та додому до мами Оксани Марченко.
Обшуки вдома у Медведчука
Слідчі дії нібито відбуваються у будинку на вулиці Монтажників, де Медведчук живе зі своєю сім'єю. Правоохоронці прийшли додому до кума Путіна ще о 7 годині ранку.
Актуально СБУ прийшла з обшуками в офіс ОПЗЖ та додому до мами Марченко
Охоронці розповіли, що станом на 11:50 силовики ще не виходили з будинку.
Працівники Служби безпеки охороняють територію. Вони нібито чергують у бусі та на балконі.Зверніть увагу! Журналісти 24 каналу намагаються зв'язатися з правоохоронцями для підтвердження інформації.
СБУ вдома у тещі Медведчука
Зранку 24 червня правоохоронці також проводили обшуки у партійному офісі "Опозиційної платформи – За життя" та вдома у тещі Медведчука. У СБУ підтверджували, що проводять слідчі дії у межах кримінальної справи проти нардепа, однак жодних деталей та того, де саме відбуваються обшуки, правоохоронці не назвали.
Зауважимо, обшуки вдома у парламентаря проводять не вперше. 11 травня СБУ вже навідувалася у будинок на вулиці Монтажників. Тоді охоронці довгий час не впускали силовиків у середину.
Головне про кримінальну справу проти нардепа
- 11 травня Медведчуку повідомили про підозру у державній зраді. Його звинуватили у замаху на розграбування національних ресурсів у Криму, а також "зливі" інформації Росії про місця дислокації ЗСУ.
- 13 травня суд обрав політику запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном до 9 липня.
- Прокурори та Медведчук подали апеляцію на таке рішення. Перші вимагали, аби політика ув'язнили, а адвокати клопотали про пом'якшення запобіжного заходу. Однак суд не схвалив жодне з прохань і залишив у силі попереднє рішення.