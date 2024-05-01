СБУ провела обшуки та повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП Луці
Джерело:СБУ
Служба безпеки України навідалась з обшуками до митрополита УПЦ МП Запорізького і Мелітопольського Луки та повідомила йому про підозру.
Митрополиту повідомили про підозру в порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками
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Причина обшуків
Клірика підозрюють у розпалюванні релігійної ненависті в Україні. У 2022 році проти нього рішенням РНБО було введено персональні санкції.
За матеріалами слідства, митрополит публічно висловлював своє зневажливе ставлення до парафіян інших конфесій,
– повідомили в СБУ.
Про це він неодноразово згадував під час спілкування з прихожанами та у ході проведення церковних літургій. Також митрополит розміщував провокативні дописи на особистому телеграм-каналі, де ображав релігійні почуття представників інших конфесій.
У Митрополита Луки проводять обшуки / Фото надане 24 Каналу
Обшуки проводять у Запоріжжі / Фото надане 24 Каналу
Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу: митрополиту загрожує тюремне ув'язнення.
Казав, що українці "заслужили бомбардувань": що відомо про Луку
У 2022 році митрополит Лука заявляв, що українці нібито заслужили російські бомбардування, оскільки вони "терплять гей-паради в Києві". А тому, на його думку, українці пішли "проти Бога і заслуговують на участь Содома та Гоморри".
За даними руху "Чесно", у 2023 році Коваленко заявив, що масштаби гонінь часів Сталіна-Хрущова на Церкву були мізерно малі порівняно з тим, що відбувається зараз в Україні.
1 грудня 2022 року РНБО запровадила персональні санкції проти 7 ієрархів Української православної церкви Московського патріархату. Зокрема, до санкційного списку потрапив митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ МП Лука.
У серпні 2023 року митрополита Запорізького і Мелітопольського Луку викликали на допит як свідка у межах кримінального провадження за фактом розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті.
А у 2019 році засуджував надання Православній церкві України Томосу, порівнявши дії влади України з діями Гітлера, Сталіна та інших диктаторів.