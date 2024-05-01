СБУ провела обшуки та повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП Луці

Служба безпеки України навідалась з обшуками до митрополита УПЦ МП Запорізького і Мелітопольського Луки та повідомила йому про підозру.

Митрополиту повідомили про підозру в порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками

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Причина обшуків

Клірика підозрюють у розпалюванні релігійної ненависті в Україні. У 2022 році проти нього рішенням РНБО було введено персональні санкції.

За матеріалами слідства, митрополит публічно висловлював своє зневажливе ставлення до парафіян інших конфесій,

– повідомили в СБУ.

Про це він неодноразово згадував під час спілкування з прихожанами та у ході проведення церковних літургій. Також митрополит розміщував провокативні дописи на особистому телеграм-каналі, де ображав релігійні почуття представників інших конфесій.



У Митрополита Луки проводять обшуки / Фото надане 24 Каналу



Обшуки проводять у Запоріжжі / Фото надане 24 Каналу

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу: митрополиту загрожує тюремне ув'язнення.

Казав, що українці "заслужили бомбардувань": що відомо про Луку

У 2022 році митрополит Лука заявляв, що українці нібито заслужили російські бомбардування, оскільки вони "терплять гей-паради в Києві". А тому, на його думку, українці пішли "проти Бога і заслуговують на участь Содома та Гоморри".

За даними руху "Чесно", у 2023 році Коваленко заявив, що масштаби гонінь часів Сталіна-Хрущова на Церкву були мізерно малі порівняно з тим, що відбувається зараз в Україні.

1 грудня 2022 року РНБО запровадила персональні санкції проти 7 ієрархів Української православної церкви Московського патріархату. Зокрема, до санкційного списку потрапив митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ МП Лука.

У серпні 2023 року митрополита Запорізького і Мелітопольського Луку викликали на допит як свідка у межах кримінального провадження за фактом розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті.

А у 2019 році засуджував надання Православній церкві України Томосу, порівнявши дії влади України з діями Гітлера, Сталіна та інших диктаторів.