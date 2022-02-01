"Ухиляння від податків": у СБУ прокоментували обшуки на підприємствах Ахметова

Правоохоронці підтвердили обшуки на підприємствах Метінвест у Кривому Розі. Припускають, що деякі посадовці навмисно занижували податки з рентної плати за користування надрами.

Це призвело до великих збитків у Держбюджеті. Про це 24 каналу повідомили у пресслужбі СБУ.

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Є ухвала суду на обшуки

Аби слідство могло встановити усі факти, отримали дозвіл на огляди родовищ, складів та виробничих потужностей, а також на проведення обшуків адміністративних будівель. Їх проводили на підставі ухвали Печерського районного суду Києва.

Співробітників СБУ залучили через доручення Офісу генпрокурора. Кримінальну справу відкрили за статтею про ухиляння від сплати податків. Підслідність визначили на Бюро економічної безпеки.

Що цьому передувало

Метінвест 1 лютого заявило про обшуки на підприємстві у Кривому Розі.

Зазначали, що тимчасово призупинили господарську діяльність. Правоохоронці вилучали комп'ютерну техніку.

Компанія теж говорили, що податки є причиною обшуків. Однак запевняли, що прозоро взаємодіють з будь-якими держорганами. Крім того, говорили про тиск.

Зверніть увагу! Метінвест – це українська міжнародна гірничо-металургійна компанія, яка займається видобутком руди та вугілля, виробляє кокс, виплавляє сталь. Підприємства розташовані в Україні, ЄС та США.

Зауважимо, група СКМ Ріната Ахметова володіє 71,24% акцій Метівесту. Решта належить "Смарт-холдингу" Вадима Новинського.

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