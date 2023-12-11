Смерть – єдина перспектива, – СБУ про імовірну причетність до ліквідації зрадника Іллі Киви

Служба безпеки України прокоментувала свою причетність до ліквідації ексдепутата-зрадника Іллі Киви у Підмосков'ї. Там зазначили, що роблять це зважаючи на "численну кількість запитів" від ЗМІ.

Відповідний коментар опублікувала пресслужба Служби безпеки України 11 грудня.

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СБУ проводить дуже багато успішних спецоперацій, зокрема й тих, які несуть заслужене покарання воєнним злочинцям і ворогам України. І як зазначав раніше голова СБУ Василь Малюк, смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам та їхнім пособникам,

– ідеться в повідомленні.

Відповідь наздожене усіх зрадників

Там також зауважили, що очільник розвідки неодноразово підкреслював, що вороги України обов'язково будуть відповідати за свої злочини "і перед Богом, і перед українським народом — по закону і по моралі".

І мовляв, ситуація з ліквідацією Іллі Киви лише підтверджує ці слова.

"А всі деталі спецоперацій СБУ суспільство дізнається після нашої неминучої перемоги!", – додали в СБУ.

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