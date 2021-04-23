У СБУ прокоментували зняття заочного арешту для Нескоромного

Апеляційний суд Києва скасував заочний арешт для Дмитра Нескоромного. Його підозрюють у замаху на вбивство генерала СБУ Андрія Наумова.
Джерело:24 канал
Заочний арешт для Нескоромного мав діяти до 10 квітня. У коментарі 24 каналу речник СБУ Артем Дехтяренко зазначив, що відомству вже відомо про його скасування.
Нагадаємо Замах на генерала СБУ: ексзаступнику голови відомства Нескоромному скасували арешт
Нескоромного продовжать шукати
Дмитру Нескоромному у січні 2021 року повідомили про підозру у замаху на генерала начальника департаменту внутрішньої безпеки відомства Андрія Наумова. Його намагалися затримати, проте він втік.
Опісля йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Запобіжний йому обирали заочно.
4 лютого 2021 року суд видав ухвалу, якою дозволив затримати Дмитра Нескоромного. Її дія не скасована. Як зазначають у СБУ, скасування його арешту не впливає на розшук і затримання.
СБУ відомо про рішення апеляційного суду… Разом з тим, це не заважає вживати заходів щодо розшуку Нескоромного, зокрема шляхом виконання ухвали суду, якою дозволено затримання підозрюваного,
– повідомили у СБУ.
Нескоромному скасували арешт
Відповідну апеляцію про скасування арешту подав адвокат Нескоромного Олександр Назаренко. Рішення щодо неї ухвалили 9 квітня.
Захист обґрунтував скаргу неправильним врученням підозри і відсутністю подальших кроків для пошуку Нескоромного. Зокрема щодо відсутності заяви в Інтерполі.Зверніть увагу! Раніше у СБУ заявляли, що мотивом для організації вбивства Наумова могло стати бажання кар'єрного зросту. Крім того, Наумов був проти призначення деяких членів екскоманди Нескоромного у СБУ.
Замах на Наумова: як причетний Нескоромний
- 23 січня затримали полковника спецпідрозділу "Альфа" Андрія Расюка.
- Він готував вбивство іншого працівника СБУ – генерала Андрія Наумова.
- Організатор пропонував за вбивство 50 тисяч доларів. Як дізналося слідство, ним виявився Дмитро Нескоромний.
- 27 січня повідомили про підозру Нескоромному, йому вдалося втекти за кордон.
- Незабаром після цього він записав відео з Брюсселя, у якому повідомив, що живий.
- він перебуває у розшуку.