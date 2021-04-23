У СБУ прокоментували зняття заочного арешту для Нескоромного

Апеляційний суд Києва скасував заочний арешт для Дмитра Нескоромного. Його підозрюють у замаху на вбивство генерала СБУ Андрія Наумова.

Заочний арешт для Нескоромного мав діяти до 10 квітня. У коментарі 24 каналу речник СБУ Артем Дехтяренко зазначив, що відомству вже відомо про його скасування.

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Нескоромного продовжать шукати

Дмитру Нескоромному у січні 2021 року повідомили про підозру у замаху на генерала начальника департаменту внутрішньої безпеки відомства Андрія Наумова. Його намагалися затримати, проте він втік.

Опісля йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Запобіжний йому обирали заочно.

4 лютого 2021 року суд видав ухвалу, якою дозволив затримати Дмитра Нескоромного. Її дія не скасована. Як зазначають у СБУ, скасування його арешту не впливає на розшук і затримання.

СБУ відомо про рішення апеляційного суду… Разом з тим, це не заважає вживати заходів щодо розшуку Нескоромного, зокрема шляхом виконання ухвали суду, якою дозволено затримання підозрюваного,

– повідомили у СБУ.

Нескоромному скасували арешт

Відповідну апеляцію про скасування арешту подав адвокат Нескоромного Олександр Назаренко. Рішення щодо неї ухвалили 9 квітня.

Захист обґрунтував скаргу неправильним врученням підозри і відсутністю подальших кроків для пошуку Нескоромного. Зокрема щодо відсутності заяви в Інтерполі.

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