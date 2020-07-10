СБУ провела антитерористичні навчання в Чорному морі: потужні фото, відео
Служба безпеки України провела антитерористичні навчання в морській акваторії південних регіонів України – в Одеській та Миколаївській областях.
Відпрацювали боротьбу із псевдозахопленням суден, порту та взяття заручників терористами, повідомляє пресслужба відомства.
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Участь у тренуванні взяли підрозділи СБУ, Держприкордонслужби, Нацполіції, ДСНС, ЗСУ, Нацгвардії, Морської пошуково-рятувальної служби та Адміністрації морських портів України.
Відпрацювали взаємодію між різними підрозділами та алгоритм дій у разі виникнення реальної загрози.
Антитерористичні навчання у морській акваторії: дивіться відео
Бійці, зокрема, вчилися відбивати захоплені "диверсантами" вантажні судна. Одне з таких, за легендою, рухалося в бік Миколаївського порту, аби скоїти там теракт.
Ще одна група озброєних "терористів" проникла на територію Одеського порту. При цьому "диверсанти" захопили декілька осіб з керівництва порту в "заручники".
Навчання у Чорному морі / Фото пресслужби СБУ