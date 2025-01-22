Підозри отримали 222 особи: СБУ провела понад 150 спецоперацій й затримань за 3 дні

Служба безпеки України у співпраці з іншими правоохоронцями провела понад 150 операцій і затримань за 3 дні. Відомо, що 222 фігуранти отримали підозри.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу СБУ.

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СБУ провела понад 150 спецоперацій і затримань за три дні

В пресслужбі вказали, що СБУ спільно з партнерами з інших правоохоронних органів задля протидії злочинам, що становлять загрозу державній безпеці, територіальній цілісності та обороноздатності нашої держави, провела серію масштабних реалізацій і затримань упродовж 18 – 20 січня.

Протягом цього періоду співробітники Служби безпеки України провели комплексні процесуальні дії у 157 кримінальних провадженнях. Так, за підсумками цих заходів 222 особи отримали повідомлення про підозру, 85 із них – затримано.

Зокрема, за матеріалами СБУ повідомлено про підозру:

19 ворожим агентам, які здійснювали розвідувально-диверсійну діяльність на користь російських спецслужб;

39 особам, причетним до злочинів у воєнній сфері, в тому числі особам, причетним до розкрадання коштів оборонного держбюджету;

63 особам, в тому числі із числа співробітників ТЦК, колишніх МСЕК і ВЛК, а також медустанов, які підозрюються в запровадженні «ухилянтських схем» та в організації незаконного перетину кордону;

7 особам, які шкодили державній безпеці в інформаційній сфері та кіберпросторі, серед яких антиукраїнські пропагандисти;

24 особам, які шкодили економічним інтересам держави;

7 особам, причетним до незаконного обігу зброї та засобів військового ураження.

Відомо, що загалом у межах цих кримінальних проваджень було проведено 287 обшуків.