Перевірки по всьому місту: чому в Сумах СБУ проводить контррозвідувальні заходи

Служба безпеки проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи в Сумах. Дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто.

Про це заявили в СБУ. Також пояснили, яка мета проведення таких заходів у Сумах.

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СБУ проводить безпекові заходи в Сумах

До безпекових заходів у Сумах також залучили поліцію, Військову службу правопорядку у ЗСУ та Нацгвардію.

Дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто. Мета – запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави, упередження провокацій та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України,

– сказали в СБУ.

Також наголосили, що безпекові заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану. Можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян, а також огляд автомобілів.

"У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка", – зазначили в Службі безпеки.

Окрім того, оглядають території та приміщення загального користування для виявлення заборонених предметів.

У Сумах проводять безпекові заходи / Фото СБУ

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців. Треба мати з собою документи, що посвідчують особу. Також дотримуватися режиму комендантської години.

"Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян", – зазначили в Службі безпеки.