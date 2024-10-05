Перевірки по всьому місту: чому в Сумах СБУ проводить контррозвідувальні заходи
Джерело:СБУ
Служба безпеки проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи в Сумах. Дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто.
Про це заявили в СБУ. Також пояснили, яка мета проведення таких заходів у Сумах.
Дивіться також Готували силове захоплення влади в Одесі: СБУ знешкодила бойову групу російського ГРУ
СБУ проводить безпекові заходи в Сумах
До безпекових заходів у Сумах також залучили поліцію, Військову службу правопорядку у ЗСУ та Нацгвардію.
Дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто. Мета – запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави, упередження провокацій та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України,
– сказали в СБУ.
Також наголосили, що безпекові заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану. Можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян, а також огляд автомобілів.
"У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка", – зазначили в Службі безпеки.
Окрім того, оглядають території та приміщення загального користування для виявлення заборонених предметів.
У Сумах проводять безпекові заходи / Фото СБУ
СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців. Треба мати з собою документи, що посвідчують особу. Також дотримуватися режиму комендантської години.
"Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян", – зазначили в Службі безпеки.