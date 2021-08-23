СБУ проводить масштабні антидиверсійні навчання на Донбасі: захопливе відео

23 серпня 2021 , 16:26
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Джерело:

фейсбук СБУ

Служба безпеки України проводить масштабні антидиверсійні навчання на Донбасі. Вони відбуваються у 5 містах, підконтрольних Україні.

Антидиверсійні навчання проходять у містах району ООС у Донецькій та Луганській областях. Вони триватимуть до вересня.

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Деталі навчань СБУ

Навчання відбуваються у таких містах:

  • Сєвєродонецьку,
  • Лисичанську,
  • Маріуполі,
  • Слов'янську,
  • Краматорську.

Тільки протягом першого тижня під час відпрацювання контрдиверсійних операцій перевірили понад 5 тисяч людей та майже 2,5 тисячі автомобілів.

У межах цих заходів співробітники СБУ ліквідували цілий арсенал бойовиків:

  • 6 ручних протитанкових гранатометів,
  • міну МОН-50,
  • 3 гранати РГД-5, одну гранату Ф-1, 7 підривачів,
  • майже 4 тисячі патронів різного калібру.

У навчаннях, окрім представників СБУ, беруть участь

  • представники Збройних сил України,
  • штабу Об'єднаних сил,
  • Нацгвардії,
  • Нацполіції,
  • Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Масштабні навчання СБУ на Донбасі: дивіться відео

Зверніть увагу! Нещодавно в акваторії Чорного моря відбувалося протимінне навчання "Дайв-2021". У ньому брали участь ВМС України, Грузії, Болгарії, Азербайджану, США та Румунії. Моряки використовували новітнє водолазне спорядження країн-учасниць. Росіянам навчання не сподобалося – вони випустили літаки 279-го корабельного винищувального авіаполку в Криму на наземний випробувальний тренувальний комплекс.

Текст публікації СБУ:

СБУ проводить масштабні антидиверсійні навчання на Донбасі
Вони відбуваються у п'яти містах району ООС: Сєвєродонецьку, Лисичанську, Маріуполі, Слов'янську та Краматорську.
Навчання триватимуть до початку вересня.
Лише за перший тиждень під час відпрацювання контрдиверсійних операцій було перевірено понад 5 тис. осіб і майже 2,5 тис. автомобілів.
Упродовж цих заходів співробітники СБУ ліквідували цілий арсенал бойовиків:

  • шість ручних протитанкових гранатометів
  • міну МОН-50
  • три гранати РГД-5, одну гранату Ф-1, сім підривачів
  • майже чотири тисячі патронів різного калібру

У навчаннях також взяли участь представники ЗСУ, штабу Об’єднаних сил, Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС.

Автор: Наталія Пристанська