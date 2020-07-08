Співробітники Служби безпеки України проводять обшуки в мерії Одеської міської ради. Доручення на це дала прокуратура.

Обшуки проходять у рамках розслідування кримінальних справ про зловживання різних департаментів міськради. Про це повідомила прес-офіцер управління СБУ в Одеській області Ганна Шевчук, пише "РБК-Україна".

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Вона зазначила, що раніше з’являлись повідомлення про зловживання різних департаментів міськради.

"Там співробітники СБУ проводять певні слідчі дії, виїмку документів за дорученням прокуратури", – розповіла вона.

Причина обшуків в мерії Одеси

Місцеві ЗМІ повідомляють, що обшуки пов'язані зі зловживаннями з комунальною землею. СБУ поки офіційно не прокоментувала цю інформацію.

Водночас УНІАН із посиланням на представника прокуратури пише, що причина – використання земель територіальної громади без відповідних документів.

Наскільки мені відомо, землю було віддано в користування без укладення відповідних договорів про оренду,

– сказав представник наглядового відомства.

Він також зазначив, що обшуки, які відбуваються сьогодні, не пов'язані зі слідчими діями, які минулого тижня проводили співробітники НАБУ.