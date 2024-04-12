Підтримував "русский мір": СБУ проводить обшуки у протоієрея УПЦ МП Данилевича

Служба безпеки України проводить обшуки у керівництва УПЦ МП. Так, до прихильника "русского міра" протоієрея Миколи Данилевича завітали правоохоронці.

Про це повідомили джерела 24 Каналу у правоохоронних органах. Варто наголосити, що Данилевич виступав проти надання томоса ПЦУ, а також виправдовує збройну агресію Росії.

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СБУ проводить обшуки у "агента в рясі"

Як повідомили джерела, СБУ прийшла з обшуками до "агента в рясі" з керівництва УПЦ МП. Мовиться про заступника голови синодального відділу зовнішніх церковних зав'язків УПЦ МП протоієрея Миколу Данилевича.

Він відомий тим, що був у складі делегації, яка у 2017 році разом з Новинським вмовляла Вселенського патріарха Варфоломія не давати томос ПЦУ. Данилевич також відзначився підтримкою "руского міра" і виправданням агресії Росії.

Окрім того, на початку повномасштабного вторгнення Данилевич також звертався до російських колег з РПЦ. Так, у березні 2022 року він закликав російських священнослужителів "помовчати і не нести маячню".

"Отці, прошу, просто помовчіть на тему війни в Україні. Я подивився ваші виступи. Ви несете маячню і дискредитуєте церкву", – писав тоді Данилевич.

Водночас він визнавав, що російські військові завдають удари по цивільній інфраструктурі, вбивають мирне населення, але продовжував підтримувати "русскій мір".

СБУ знешкодила одну із найбільших мереж ФСБ, яка діяла під прикриттям УПЦ МП

У березні 2024 року СБУ успішно знешкодила одну з найбільших мереж ФСБ, яка діяла під прикриттям УПЦ МП. Понад 15 учасників угруповання викрили на розповсюджені прокремлівських наративів, провокативних повідомленнях, які повинні були дестабілізувати ситуацію в країні. Окрім того, метою агентів ФСБ було ц розпалювання релігійної ненависті.

4 "агентів у рясах" вже вдалося затримати. Варто зазначити, що один із них – очільник столичного храму УПЦ МП, який входив до агентурного апарату російської спецслужби.

Наразі це одна із найбільших мереж ФСБ, яка діяла в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Вона мала чітку ієрархію та розподіл функцій, а також – постійний зв'язок із найбільшими ЗМІ Росії, які одразу підхоплювали "потрібний" контент,

– наголосили в СБУ.

За даними слідства, координатором мережі в Україні був затриманий СБУ клірик. Він відповідав за поширення матеріалів, в яких підбурювали до міжконфесійної ворожнечі та виправдовували агресивну війну проти України.