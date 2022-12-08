СБУ продовжує обшуки в приміщеннях УПЦ МП: цього разу – на Житомирщині

Безпекові заходи продовжують проводити на об'єктах УПЦ МП. Цього разу СБУ займається обшуками на Житомирщині.

Як зазначають в СБУ, роботу проводять відразу на трьох об'єктах УПЦ МП, що в Житомирській області. Правоохоронці продовжують пошуки ймовірних джерел підривної діяльності російських спецслужб.

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Обшуки проводять спільно з працівниками установ

Відомо, що СБУ наглянули з обшуками до Коростенського району на території та у приміщення:

Чоповицького Афонської ікони Божої матері жіночого ставропігійного монастиря;

Казанської ікони Божої матері чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії;

Скиту цього монастиря на честь преподобного Сілуана Афонського.

СБУ проводять обшуки в УПЦ МП на Житомирщині / Фото СБУ

Там проводять безпекові (контррозвідувальні) заходи. До цього процесу залучені також співробітники Нацполіції та Нацгвардії. Усе відбувається за безпосередньої присутності представників церкви.

виявляти та протидіяти підривній діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі України.

У СБУ наголошують, що ці дії дозволять запобігти Росії використовувати афілійовані релігійні громади як осередок "русского міра". Також вони дозволять убезпечити населення від потенційних провокацій або терористичних актів.

Території та приміщення обшукують спільно з представниками релігійних організацій. Правоохоронці шукають осіб, які могли бути причетними до злочинної діяльності. Також їх цікавлять предмети, заборонені до обігу на території України.

У відомстві нагадують, що діють згідно з чинним законодавством України. Крім того, правоохоронці виконують доручення від РНБО, яка раніше опублікувала "церковний список" санкцій.

Напередодні обшуки проводили в інших областях

Нагадаємо, що аналогічні обшуки проводили також 7 грудня. Тоді співробітники СБУ навідалися до об'єктів УПЦ МП у трьох областях України: Черкаській, Волинській і Херсонській.

Зауважимо, що раніше на Буковині в єпархії УПЦ МП виявили ноутбук з шокуючим вмістом. На ньому зберігалася дитяча порнографія. Цікаво, що дані відповідних файлів свідчать про те, що їх не завантажили з мережі. Відео зняли на камеру, а потім перекинули на комп'ютер.