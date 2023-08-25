СБУ та ПУМБ збирають на далекобійні БпЛА "Морок" українського виробництва: мета – 60 мільйонів

Служба безпеки України спільно з банком ПУМБ оголосили про новий збір на безпілотники українського виробництва. За донати планують придбати 33 далекобійні дрони "Морок".

Для цього потрібно зібрати 60 мільйонів гривень, повідомляють організатори. Зазначають, що перший внесок на суму 32 мільйони гривень зробив ПУМБ.

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Палкі вітання ворогу: СБУ та ПУМБ відкрили новий збір на українські дрони

Триває збір на нові далекобійні БпЛА "Морок" українського виробництва, який оголосила Служба безпеки України та банк ПУМБ. Як повідомляють ініціатори збору, запуск серійного виробництва цих дронів змінить перебіг війни.

ПУМБ оголошує збір на нові українські далекобійні БпЛА "Морок" для Центру спеціальних операцій "А" СБУ, зокрема для підрозділу "Білий вовк", які зможуть передавати вітання ворогам на відстань до 800 кілометрів. Наша мета – 60 мільйонів гривень на виробництво 33 потужних далекобійних "пташок" з вітаннями для ворога за кожен рік нашої незалежності, та ще один – авансом. Банк ПУМБ робить свій перший внесок – 32 мільйони гривень. І запрошує всіх українців, бізнес та міжнародну спільноту приєднуватися до палких вітань,

– мовиться у повідомленні.

Гарантом доставки "вітань" адресатам виступає Служба безпеки України. "Завдяки підтримці українців ми не лише забезпечимо елітний підрозділ спецпризначенців засобами для боротьби з ворогом, а й започатковуємо виробництво далекобійних безпілотників "Морок", які суттєво впливатимуть на перебіг війни. Це спільна інвестиція в незалежність та обороноздатність нашої країни. Приєднуйтесь, стежте за перебігом збору на www.pumbdonation.com.ua та чекайте на доставку привітань до адресатів!" – зазначають організатори.

До слова, за донат від 1,8 мільйона гривень "пташка" стане вашим особистим вітанням ворогу. Ви зможете побачити та підписати потужний "Морок" ексклюзивно. Зробити внесок можна до 3 вересня 2023 року за такими реквізитами:

БО "БФ МАРІКЕЙТ"

ЄДРПОУ 43532396

UA263348510000000026000217217

ПУМБ та СБУ відкрили збір на українські безпілотники: дивитися відео