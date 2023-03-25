СБУ – 31: як змінилася українська спецслужба та яка її роль у повномасштабній війні

25 березня 1992 року Верховна Рада України схвалила закон "Про Службу безпеки", відповідно до якого і з'явилася знана нами українська спецслужба. За 31 рік СБУ пройшла шлях змін та розвитку й у час повномасштабної війни отримала найбільший рейтинг довіри серед українців.

СБУ разом з правоохоронними органами та військовими формуваннями є частиною оборони нашої держави. Про роль Служби безпеки України в повномасштабній війні з Росією та операції української спецслужби читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Час випробувань: роль СБУ під час АТО

У 2014 році початок російської агресії став випробуванням для всієї країни, у тому числі для СБУ. Зокрема через те, що в часи президентства Віктор Януковича спецслужбу очолював громадянин Росії Алєксандр Якименко, який переховується від правосуддя в Росії та був учасником окупації Херсонщини у 2022 році.

Попри це, після перемоги Революції Гідності, Служба безпеки почала своє відновлення. Однією з перших гучних операцій того часу стало затримання сепаратиста, колаборанта й самопроголошеного "губернатора Донецької області" Павла Губарєва 6 березня 2014 року. Однак його у травні того ж року передали росіянам у межах обміну полоненими. Затримання проводив спецпідрозділ "Альфа".

Павєл Губарєв / Фото росЗМІ

З 2014 по 2019 роки співробітники СБУ запобігли організації понад 300 терактів та вилучили 960 тисяч вибухових пристроїв. Також зокрема спецслужба працювала над виявленням та затриманням терористів на Донбасі. Наприклад, у червні 2019 року вдало завершилася складна операція з затримання в тимчасово окупованому Сніжному бойовика та одного з головних свідків у справі про збиття літака MH17 у небі над Донеччиною в липні 2014 року Владіміра Цемаха. Під час цієї операції співробітники СБУ тривалий час перебували на тимчасово окупованій території та згодом змогли організувати вивезення Цемаха зі Сніжного до Мар'їнки, після чого його передали слідству.



Владімір Цемах / Фото Мар'яна Кушніра

Участь у звільненні Півночі та затримання Медведчука: СБУ на початку повномасштабного вторгнення

З першого дня повномасштабної війни СБУ викриває та затримує ворожі диверсійно-розвідувальні групи, російських агентів, шпигунів та коригувальників вогню у різних областях країни, відбиває кібератаки, захищає критичну інфраструктуру та розслідує воєнні злочини окупантів.

Крім того, навесні минулого року бійці центру спецоперацій "Альфа", військова контррозвідка та оперативні співробітники СБУ брали участь у звільненні Київської, Чернігівської та Сумської області.

Безумовно, що багато операцій СБУ залишаються в таємниці й про деякі з них суспільство дізнається уже після їх завершення (що логічно), однак навіть з того, що відомо публічно, наші спецслужби в час війни проводять низку складних та важливих операцій.

Наприклад, 12 квітня українці точно запам'ятають як "День космонавтики", адже ввечері того дня президент Володимир Зеленський "привітав" українців із цим днем за допомогою фото із затриманим зрадником та кумом Путіна Віктором Медведчуком. Глава держави тоді пояснив, що співробітники СБУ провели багаторівневу операцію, завдяки чому вдалося затримати зрадника, який втік з-під домашнього арешту і, вочевидь, намагався втекти до Росії, як це напередодні вторгнення зробила його дружина Оксана Марченко.



"З днем космонавтики" / Скриншот

Затримання Медведчука дозволило не тільки отримати свідчення щодо організації агентурних мереж Кремля за сприяння кума Путіна, але й звільнити 200 українських полонених. У вересні Україна віддала Медведчука Росії в обмін на 200 українців, серед яких захисники та захисниці "Азовсталі".

Також у травні бійці спецпідрозділу "Альфа" разом з бійцями ГУР МО та інших спецпідрозділів брали участь у висадці десанту на острові Зміїний та штурмі ворожих позицій, що було частиною операції зі звільнення острова від окупантів.

Найвищий рівень довіри та боротьба з "п'ятою колоною": СБУ під керівництвом Малюка

У липні в СБУ розпочалася нова сторінка історії – замість Івана Баканова тимчасовим виконувачем обов'язків голови спецслужби став генерал-майор СБУ Василь Малюк.

Під його керівництвом СБУ не тільки продовжила усю роботу, якою спецслужба займається від початку вторгнення, але й почала процес очищення від зрадників на тлі затримання ексголови управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча. У вересні 2022 року вдалося затримати ексголову СБУ в Харківській області Романа Дудіна.

Крім того, співробітники СБУ, спецпідрозділ "Альфа" та військова контррозвідка також брали участь у Харківській та Лиманській контрнаступальний операціях на Сході та в контрнаступі на Херсон. Там же Служба безпеки проводила стабілізаційні заходи.

Наприкінці року Служба безпеки України почала боротьбу з "релігійною п'ятою колоною" – УПЦ МП. Співробітники СБУ проводили обшуки в єпархіях УПЦ МП фактично у всіх областях, під час яких виявляли російські паспорти, методички, екстремістську літературу тощо. Деякі священнослужителі УПЦ МП отримують підозри та тюремні терміни й поповнюють обмінний фонд України.

Результати обшуків храмів УПЦ МП у грудні минулого року / Фото СБУ

А ще СБУ навіть піднімає настрій українцям. Чого тільки варте фото кота з одного з обшуків у храмах УПЦ МП, на якому його обличчя заблюрили. Ця світлина викликала жваві обговорення в мережі та безумовно підняла настрій багатьом.

Кіт-спецагент, який повеселив мережу / Колаж 24 Каналу

На тлі цього рівень довіри до СБУ в Україні суттєво зріс, а Василь Малюк став повноправним очільником служби. Станом на березень 2023 року за даними опитування Центру Разумкова, рівень довіри до СБУ серед українців становить 74% – це найвищий показник за всю історію відновлення незалежності та існування спецслужби.

За час повномасштабного вторгнення понад 540 співробітників СБУ відзначені державними нагородами, з низ 6 отримали звання Героя України. На жаль, 4 з них – посмертно.

З часом ми, ймовірно, дізнаємося ще багато деталей про роботу СБУ під час вторгнення уже після нашої перемоги. Зараз ми тільки можемо подякувати спецслужбі за роботу й побажати плідної роботи та якомога більше успішних операцій