СБУ схопила коригувальника вогню, який наводив артилерію на житлові квартали Харкова

Українські спецслужби продовжують виловлювати агентів Кремля. Тепер Служба безпеки України схопила коригувальника вогню, який цинічно наводив російську реактивну артилерію на житлові квартали міста.

У результаті цих дій Україна понесла втрати серед мирного населення у Харкові. Також зруйновано багато інфраструктури міста.

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Окрім того, агент передавав ворожим службам інформацію щодо розташування військових складів та об‘єктів критичної інфраструктури.

Додамо, що вороги не можуть самостійно протистояти українським захисникам, тож створюють диверсійні групи та вербуюють агентів. Так, СБУ на Донеччині затримала групу ворожих диверсантів, які приїхали з окупованого Криму за день до війни.

Окрім того, СБУ з'ясувало, що окупанти намагаються "переманити" колишніх українських військових на свій бік. Їх хочуть залучити до відкритої або підпільної війни проти України.

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