Про це пише політолог Олексій Курпас, інформує 24 Канал.

Що сказав експерт?

Підрозділи СБУ впевнено тримаються в рейтингу серед найбільш ефективних у Силах оборони. Оператори дронів "Альфи" завжди входять у топ-3 за кількістю ураженої техніки та особового складу ворога. Інші підлеглі Малюка теж не відстають,

– підкреслює політолог.

За словами Курпаса, СБУ показують, що своєю роботою можуть ефективно протистояти росіянам. Він наголосив, що кожен підрозділ СБУ ліквідував у сотні разів більше ворогів, ніж власна чисельність цього підрозділу. Також вони знищили багато дороговартісної техніки.

"Загалом підлеглі Малюка вже знищили понад 2 100 танків (тобто, кожен шостий ворожий танк, підбитий силами оборони – на рахунку СБУ), 3 800 БМП та майже 4 000 артилерійських систем", – наголошує Курпас.

Політолог нагадує, що крім уражень на фронті, Служба ефективно б'є по об'єктах на території Росії.

Тільки за останні дні безпілотники СБУ долетіли до Башкортостану, де уразили місцевий НПЗ та влаштували потужну ніч бавовни в окупованому Криму – там злетів в повітря морський нафтовий термінал. У Кремлі часто люблять говорити про безмежні ресурси Росії. Це міф. Україна має вистояти завдяки трьом факторам: ефективності дій тилу, нарощуванню ударів по території ворога та стійкості на фронті. І позитивні приклади всіх трьох факторів у нас з вами є,

– резюмує експерт.

Нагадаємо раніше стало відомо, що оператори ударних БпЛА Центру спеціальних операцій "А" СБУ завдали удару по місцях зосередження техніки та живої сили ворога.

Яскраві нічні "феєрверки" забезпечили дрони "FP-2" із 105-кілограмовою бойовою частиною. Інший підрозділ ГУ "Д" лише за місяці знищив кілька "великих" цілей: ТОС "Сонцепьок" та РЛС "Зоопарк", орієнтовною вартістю понад 30 мільйонів доларів.