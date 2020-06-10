Контррозвідка СБУ викрила та затримала у Харкові українця, який працював на 74-й Розвідувальний центр головного управління Генштабу Збройних сил Росії. Затриманий має псевдо "Сумрак" і мав збирати інформацію про українські військові частини.

Оперативники спецслужби встановили, що агента завербували спецслужби Росії під час виїзду до цієї країни, повідомили у пресцентрі СБУ.

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Які завдання виконував агент

Саме російські куратори обрали агентові псевдонім "Сумрак" та відпрацювали завдання зі збору інформації з обмеженим доступом щодо військових частин на Харківщині.

Зокрема, правоохоронці задокументували, що "Сумрак" збирав інформацію з обмеженим доступом щодо ротації конкретних військовослужбовців бригади протиповітряної оборони Харкова у райони проведення Операції Об’єднаних сил.



Момент затримання агента російської військової розвідки в Харкові

Дивіться відео моменту затримання агента російської розвідки в Харкові:

Затримання зрадника

Правоохоронці затримали зрадника у центрі Харкова.

Чоловік саме намагався отримати таблицю парольних сигналів для паролювання в повітряних радіомережах авіації ЗСУ та державіації України, яка має гриф "таємно".

для паролювання в повітряних радіомережах авіації ЗСУ та державіації України, яка Під час затримання та обшуку правоохоронці вилучили у зрадника носії інформації із даними з обмеженим доступом.

Затриманому повідомили про підозру в державній зраді і планують взяти його під варту. Тривають слідчі дії.



Під час затримання агента обшукали та вилучили докази його злочину