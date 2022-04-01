СБУ спростувала інформацію іноземних ЗМІ про кібератаки з Китаю напередодні вторгнення Росії

СБУ спростували інформацію про те, що з Китаю здійснили кібератаку. Мовиться про атаку напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Відповідну інформацію оприлюднило видання The Times. Натомість 1 квітня СБУ заявила, що не мають документів з інформацією про це.

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СБУ немає документів щодо кібератаки з Китаю

У відомстві повідомили, що дані стали відомими при публікації британського видання The Times з посиланням наче на "внутрішні документи Служби безпеки України"

Служба безпеки України не надавала ЗМІ будь-якої офіційної інформації про те, що нібито напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну на наші військові та інші ресурси було проведено кібератаки з Китаю,

– повідомили в СБУ.

Там також додали, що СБУ не має відношення до висновків, які оприлюднили журналісти видання The Times.

"У СБУ наразі немає таких даних і жодне розслідування з цього приводу не ведеться", – пояснили у відомстві.

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