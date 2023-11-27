"Некоректна інтерпретація": у СБУ прокоментували слова Данілова про шпигунів
Олексій Данілов днями зробив заяву, яку неправильно трактували західні медіа. Він згодом пояснив, що мав на увазі, але у СБУ також не залишили це без уваги.
Західні ЗМІ писали, що секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що Росія нібито активізувала шпигунів у СБУ, але він пояснив, що мав на увазі, що СБУ працює по шпигунах в Україні. Водночас це прокоментували у пресслужбі СБУ, пише 24 Канал.
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СБУ викорінює російські агентурні мережі
Одним із ключових напрямків діяльності СБУ є протидія спробам ворожих спецслужб налагодити свої агентурні мережі та дестабілізувати ситуацію в Україні. Там зазначили, що постійно фіксують такі спроби та протидіють їм.
Протягом 2022 – 2023 років Служба безпеки викрила понад 2 тисячі зрадників і встановила понад 300 агентів іноземних спецслужб.
Серед викритих у тому числі – народні депутати Віктор Медведчук, Андрій Деркач, Олександр Пономарьов, Олександр Дубінський, ексочільник Головного управління СБУ в Криму Олег Кулініч та інші.
Такі результати, зокрема, стали наслідком того, що СБУ посилила напрям контррозвідувальної діяльності, змінила кадрові підходи до своєї роботи та пройшла шлях внутрішнього очищення,
– зазначили у пресслужбі.
Завдяки діям працівників Служби безпеки України будь-які спроби російських агентів ФСБ та гру використовувати свій агентурний потенціал в умовах війни нейтралізується.
Там також наголосили, що інформація про зрадників у лавах спецслужби не відповідає дійсності та є неправильною інтерпретацією слів очільника РНБО.
Інтерв'ю Данілова для The Times
- Очільник РНБО сказав, що Росія активізувала "сплячих шпигунів" для того, аби дестабілізувати ситуацію в Україні. Ймовірно, саме такою є мета російського президента Владіміра Путіна. Також він тоді зазначив, що ще однією ціллю Росії є "вбити клин" між політичним та військовим керівництвом України.
- За словами Данілова, росіяни розуміють, що не можуть виграти військовим шляхом, тож у пріоритеті агресора всі можливі методи дестабілізації.
- Також він зауважив, що розвідувальні служби Росії використовують для роботи за кордоном два види співробітників: агентів під дипломатичним прикриттям та агентів, яких називають "нелегалами".