"Некоректна інтерпретація": у СБУ прокоментували слова Данілова про шпигунів

Олексій Данілов днями зробив заяву, яку неправильно трактували західні медіа. Він згодом пояснив, що мав на увазі, але у СБУ також не залишили це без уваги.

Західні ЗМІ писали, що секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що Росія нібито активізувала шпигунів у СБУ, але він пояснив, що мав на увазі, що СБУ працює по шпигунах в Україні. Водночас це прокоментували у пресслужбі СБУ, пише 24 Канал.

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СБУ викорінює російські агентурні мережі

Одним із ключових напрямків діяльності СБУ є протидія спробам ворожих спецслужб налагодити свої агентурні мережі та дестабілізувати ситуацію в Україні. Там зазначили, що постійно фіксують такі спроби та протидіють їм.

Протягом 2022 – 2023 років Служба безпеки викрила понад 2 тисячі зрадників і встановила понад 300 агентів іноземних спецслужб.

Серед викритих у тому числі – народні депутати Віктор Медведчук, Андрій Деркач, Олександр Пономарьов, Олександр Дубінський, ексочільник Головного управління СБУ в Криму Олег Кулініч та інші.

Такі результати, зокрема, стали наслідком того, що СБУ посилила напрям контррозвідувальної діяльності, змінила кадрові підходи до своєї роботи та пройшла шлях внутрішнього очищення,

– зазначили у пресслужбі.

Завдяки діям працівників Служби безпеки України будь-які спроби російських агентів ФСБ та гру використовувати свій агентурний потенціал в умовах війни нейтралізується.

Там також наголосили, що інформація про зрадників у лавах спецслужби не відповідає дійсності та є неправильною інтерпретацією слів очільника РНБО.

Інтерв'ю Данілова для The Times