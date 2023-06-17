На Сумщині затримали інформаторку, яка через рідних з Росії "зливала" дані про оборону області

Співробітники СБУ змогли викрити на Сумщині інформаторку ФСБ. Жінка "зливала" дані про оборону північних рубежів України через своїх рідних у Росії.

Зловмисницю оперативно затримали. Нею виявилася мешканка прикордонного міста Глухів.

Дивіться також Запустив російське телебачення на Херсонщині: СБУ оголосила підозру поплічнику Пригожина

Як зазначили у СБУ, вона передавала до ФСБ локації, орієнтовну кількість та наявне озброєння підрозділів ЗСУ, які залучені до оборони північних рубежів України. Також жінка "зливала" інформацію про наслідки російських обстрілів, насамперед координати зруйнованих будівель місцевої інфраструктури.

Такі відомості потрібні були загарбникам для підготовки нових та коригування повторних ворожих атак із застосуванням артилерії, мінометів та дронів-камікадзе.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисницю на спробі передачі розвідданих російській спецслужбі. За даними слідства, фігурантка підтримувала комунікацію з окупантами через свого родича – громадянина Росії, який проживає на території країни-агресорки і тривалий час співпрацює з ФСБ,

– додали у СБУ.

Під час обшуку у жінки виявили комп’ютерну техніку і мобільні телефони, які вона використовувала для фотофіксації українських об'єктів і передачі цих відомостей до Росії.

Яке покарання їй світить

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру. Суд обрав їй запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмисниці загрожує до 8 років позбавлення волі.

Додамо, що СБУ активно полює на зрадників та російських агентів. Так, на Яворівському полігоні 2 воїни та лікарка працювали на російську розвідку. Однак їх викрили співробітники СБУ. Тепер зрадникам загрожує до 15 років тюрми або довічне ув'язнення.