29 липня, 13:31
СБУ уразила один із найбільших російських НПЗ
Українські військові продовжують завдавати далекобійних ударів по окупантах. Сили оборони вгатили по одному з найбільших НПЗ Росії.
Про це повідомили в СБУ.
Як СБУ уразила "Лукойл-Пермнафтооргсинтез"?
Українські захисники повідомили про ураження інфраструктури російського НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез", який розташований більш ніж за 1500 кілометрів від України.
В СБУ зазначили, що операцію провели в межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії.
"Лукойл-Пермнафтооргсинтез" – один із найбільших нафтопереробних заводів Росії потужністю майже 13 мільйонів тонн на рік. Він забезпечує пальним як цивільний сектор, так і потреби ворожої армії,
– заявили в СБУ.