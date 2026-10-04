СБУ уразила винищувачі Су-35 та Су-34 в Республіці Адигея

Українські дрони успішно атакували військовий аеродром на території Росії, подолавши сотні кілометрів. Ціллю потужного удару стали сучасні ворожі винищувачі та склади з авіаційним озброєнням.

Як повідомляє Служба безпеки України, цієї ночі дрони Центру спецоперацій "Альфа" відпрацювали по летовищу "Ханська" в Республіці Адигея. Відстань до ворожої цілі склала близько 500 кілометрів.

Які літаки втратила Росія

Під прицільний удар потрапили два цінні бойові борти окупантів.

Йдеться про багатоцільовий винищувач Су-35, експортна вартість якого сягає 100 мільйонів доларів, та ключовий літак російської тактичної авіації Су-34 ціною близько 50 мільйонів доларів.

Крім того, безпілотники успішно уразили склад боєприпасів на території аеродрому.

Обидва уражені літаки є носіями керованих авіаційних бомб. Саме це озброєння російська армія масово застосовує для ударів по лінії фронту та мирних українських містах.

Ворожі удари по українських містах, цивільній та критичній інфраструктурі не залишаться без відповіді,

– наголосили у відомстві.

Там додали, що спецпризначенці продовжують системно відпрацьовувати по військових об'єктах, зменшуючи спроможність агресора вести війну.

Нагадаємо, українські захисники продовжують методично знищувати ворожий потенціал. Зокрема, вони регулярно полюють з ракетними комплексами ворога. Через це окупанти змушені відводити частину пускових установок приблизно на 200 кілометрів від кордону.