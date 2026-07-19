СБУ уразила відразу 3 нафтобази у Ставропольському краї та танкер тіньового флоту Росії

Служба безпеки України провела нову серію успішних спецоперацій, уразивши танкер російського тіньового флоту та три нафтобази у Ставропольському краї. Унаслідок атак на об'єктах виникли масштабні пожежі, а російська нафтова логістика зазнала нових втрат.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Які об'єкти вдалося уразити СБУ?

Військові розповіли про успішне ураження танкера російського тіньового флоту Avero у Чорному морі та трьох нафтобаз у Ставропольському краї Росії. У спецслужбі зазначили, що операції проведено в межах виконання завдань президента Володимира Зеленського зі зниження воєнно-економічного потенціалу держави-агресора.

За даними СБУ, танкер Avero використовувався для транспортування російської сирої нафти в обхід нафтового ембарго країн G7 та ЄС, зокрема до Китаю та Індії. Судно, яке перебуває під українськими санкціями, було уражене морським дроном СБУ "Мамай". Це вже четвертий танкер класу Suezmax із російського тіньового флоту, який спецслужба уразила за останні десять днів.

Крім того, українські безпілотники завдали ударів по трьох нафтобазах у Ставропольському краї, що розташовані приблизно за 600 кілометрів від державного кордону України. Внаслідок атаки на всіх об'єктах виникли масштабні пожежі, зафіксовано вибухи та займання резервуарів із паливно-мастильними матеріалами.

У СБУ наголосили, що такі удари ускладнюють експорт російської нафти, скорочують надходження до бюджету країни-агресора та послаблюють можливості російської армії забезпечувати війська паливом.

До слова, за даними СБУ, бійці Центру спецоперацій "Альфа" за перше півріччя 2026 року ліквідували понад 50 тисяч російських окупантів. Лише за останній тиждень спецпризначенці знешкодили майже 1 300 військових Росії, а в СБУ наголосили, що ця цифра щодня зростає.

Нагадаємо, у ніч на 19 липня Сили оборони України уразили низку важливих військових і логістичних об'єктів Росії. Під удар потрапили два танкери в Чорному морі, плавучий кран в Азовському морі, зенітний ракетний комплекс "Бук" біля Зеленопілля та автомобільний міст поблизу Новоекономічного, який окупанти використовували для військової логістики. У Генштабі заявили, що такі удари й надалі спрямовуватимуть на послаблення воєнного потенціалу країни-агресора.

Напередодні, у ніч на 18 липня, Сили оборони України також знищували військовий потенціал Росії. Зокрема, було уражено нафтобазу "Нафтосервіс" у Московській області, два танкери, два плавучі крани, буксир, сторожовий корабель "Светляк" у Керчі та залізничний міст на Луганщині, який окупанти використовували для військової логістики.