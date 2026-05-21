СБУ уразила штаб ФСБ на окупованій Херсонщині: сотні окупантів поранені і знищені

Українські військові продовжують атакували російські об'єкти, розташовані на окупованих територіях. Цього разу вдалося уразити ворожі цілі у Херсонській області.

Деталі операції розповів український президент Володимир Зеленський.

Що атакувала СБУ?

За словами президента України, бійці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України атакували штаб російської ФСБ та зенітний комплекс "Панцир-С1" на нашій тимчасово окупованій території Херсонської області.

Згідно з оприлюдненою інформацією, внаслідок подібної операції українських воїнів росіяни зазнали відчутних втрат, наразі відомо про орієнтовно сотню ліквідованих та поранених окупантів, проте точну кількість не вказують.

Росіяни повинні відчувати, що цю свою війну вони мають завершувати. Українські санкції середньої та дальньої дистанцій продовжать працювати,

– резюмував президент.

Операція бійців СБУ у Херсонській області

Довідково. За даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії за минулу добу сягнули орієнтовно 910 військових та десятки одиниць техніки. Загальні втрати противника серед особового складу з моменту повномасштабного вторгнення в Україну становлять близько 1 352 980 окупантів.

