СБУ вдарила по авіабазі "Джанкой" та низці ворожих об'єктів на ТОТ

Бійці підрозділу "Альфа" СБУ провели комплексне ураження пріоритетних цілей росіяни на тимчасово окупованих територіях України. Це стало частиною виконання плану системного зниження воєнного потенціалу країни-агресорки.

Подробиці операції розповіли в СБУ.

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Що вдалося уразити ударами СБУ?

Спецпризначенці "Альфи" за допомогою безпілотників завдали ударів по військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, під атакою опинилися:

авіабаза "Джанкой", де були уражені ретранслятори, які використовувалися для керування російськими ударно-розвідувальними безпілотниками "Оріон";

склади зі зброєю та військовою технікою.

Крім того, ударів завдали по інфраструктурі порту "Крим" у Керчі, а також по складах боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів у населених пунктах Новогригорівка та Червоне.

Також СБУ уразила логістичний центр російських військ поблизу Покровська на Донеччині, де зберігалися безпілотники, наземні роботизовані комплекси та боєприпаси.

За даними спецслужби, цей об'єкт використовувався для забезпечення окупаційних сил на Покровському напрямку.

Окрім цього, українські захисники завдали ударів по місцях постійного базування операторів російських безпілотних систем у населених пунктах Комиш-Зоря та Кам'янка Запорізької області.

Також було знищено склади з військовим майном окупантів у Гранітному та Стилі на Донеччині.

Ці спецоперації суттєво порушили елементи логістики російських військ, ускладнили постачання боєприпасів і пального на передові позиції,

– підкреслили в СБУ.

Там також уточнили, що під час атак вдалося ліквідувати пілотів і керівний склад підрозділів безпілотних систем і НРК.

До речі, СБУ також підбила підсумки першого тижня виконання поставленого президентом 40-денного плану з примусу Росії до завершення війни. Так, спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" завдали 13 далекобійних і middle strike ударів по військових об'єктах у тилу Росії та на тимчасово окупованих територіях.

Серед уражених цілей – військові аеродроми "Саки" та "Гвардійське" в окупованому Криму, де росіяни розміщували бойову авіацію та ударні дрони "Шахед".

Крім того, українські безпілотники атакували низку об'єктів нафтової інфраструктури Росії, зокрема Петербурзький нафтовий термінал, Нижньогородський і Ярославський НПЗ, НПЗ "Перший завод" у Калузькій області, нафтоналивний термінал у порту "Висоцьк", а також нафтобазу "ТЕС-Термінал-1" у Керчі.