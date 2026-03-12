СБУ вгатила по одному із найбільших нафтових вузлів на півдні Росії - НПС "Тихорецьк"
Українські безпілотники атакували нафтоперекачувальну станцію "Тихорецьк" у Краснодарському краї Росії. Після влучання на об'єкті спалахнула масштабна пожежа.
Про це повідомили джерела 24 Каналу в СБУ.
Що відомо про атаку?
Безпілотники Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України уразили інфраструктуру нафтоперекачувальної станції "Тихорецьк" у Краснодарському краї. Об'єкт є одним із найбільших нафтових вузлів на півдні Росії.
На території вузла розташовані велика нафтобаза та термінал, які відіграють важливу роль у логістиці російського палива та нафтопродуктів.
За даними джерел, безпілотники влучили в інфраструктуру станції, після чого там спалахнула масштабна пожежа. Відомо про кілька осередків займання, ймовірно, горять резервуари з паливом.
Російська влада підтвердила атаку на об'єкт і повідомила, що до ліквідації пожежі залучили 26 одиниць техніки.
Що відомо про інші атаки на важливу інфраструктуру Росії?
- Сили оборони 10 березня влучили п'ятьма ракетами по заводу "Кремній Ел" у Брянську. Завод зазнав серйозних пошкоджень. Відновлення цеху без повної реконструкції майже неможливе. Тому це фактично робить його неможливим до експлуатації.