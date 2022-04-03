СБУ відкрила справу проти глави Слідкому Росії Бастрикіна

Керівник Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін чомусь вирішив, що юрисдикція його федерального органу поширюється на тимчасово окуповані території України.

Очевидно, що федеральний орган Росії не має ніякого права впливати на ситуацію в іншій державі. Але Бастрикін думає по-іншому.

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Саме тому Служба безпеки України відкрила проти нього кримінальне провадження.

СБУ продовжує системну роботу щодо притягнення до відповідальності високопосадовців з країни-агресора за особливо тяжкі злочини проти України,

– зазначив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Нагадаємо, Слідчий комітет Росії постійно розслідує фейкові справи та й просто всілякі дурниці. Так, нещодавно Бастрикін доручив підлеглим прочитати підручники з історії України та виявити там антиросійські факти. Крім того, він заявляв, що у Харкові створили так звані "летючі ескадрони смерті".

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