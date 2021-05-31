СБУ відпрацювала боротьбу з терористами біля самої лінії фронту: фото, відео

Служба безпеки України провела дводенні антитерористичні тактико-спеціальні навчання в районі ООС. Заключна фаза тренувань пройшла у прифронтовій Авдіївці.
Навчальні заходи відбулись на головному стратегічному об'єкті міста в умовах, максимально наближених до реальних.
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Учасники навчань відпрацювали алгоритм спільних дій із нейтралізації "диверсантів", які за легендою планували здійснити диверсію на Авдіївському коксохімічному заводі та втекти з міста,
– йдеться у повідомленні.
Правоохоронці провели оперативно-розшукові, контррозвідувальні та фільтраційні заходи з виявлення та знешкодження умовних злочинців.
Завдяки злагодженим діям усіх підрозділів навчань, зловмисників своєчасно виявили та затримали. Наслідки їхньої підривної діяльності – нейтралізували.
СБУ провела антитерористичні навчання / Фото пресслужби СБУ
Участь у навчаннях взяли представники регіональних підрозділів:
- Служби безпеки;
- Збройних сил;
- штабу Об’єднаних сил;
- Національної гвардії;
- Національної поліції;
- Держслужби з надзвичайних ситуацій;
- Держприкордонслужби;
- органів державної влади та місцевого самоврядування.
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