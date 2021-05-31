СБУ відпрацювала боротьбу з терористами біля самої лінії фронту: фото, відео

31 травня 2021 , 10:19
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Джерело:

пресслужба СБУ

Служба безпеки України провела дводенні антитерористичні тактико-спеціальні навчання в районі ООС. Заключна фаза тренувань пройшла у прифронтовій Авдіївці.

Навчальні заходи відбулись на головному стратегічному об'єкті міста в умовах, максимально наближених до реальних.

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Учасники навчань відпрацювали алгоритм спільних дій із нейтралізації "диверсантів", які за легендою планували здійснити диверсію на Авдіївському коксохімічному заводі та втекти з міста,
– йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели оперативно-розшукові, контррозвідувальні та фільтраційні заходи з виявлення та знешкодження умовних злочинців.

Завдяки злагодженим діям усіх підрозділів навчань, зловмисників своєчасно виявили та затримали. Наслідки їхньої підривної діяльності – нейтралізували.

СБУ провела антитерористичні навчання / Фото пресслужби СБУ

Зверніть увагу! Регулярне проведення таких навчань дозволяє спецпризначенцям, які борються з тероризмом, посилити ефективність спільних дій під час проведення відповідних операцій.

Участь у навчаннях взяли представники регіональних підрозділів:

  • Служби безпеки;
  • Збройних сил;
  • штабу Об’єднаних сил;
  • Національної гвардії;
  • Національної поліції;
  • Держслужби з надзвичайних ситуацій;
  • Держприкордонслужби;
  • органів державної влади та місцевого самоврядування.

СБУ провела антитерористичні навчання поблизу лінії фронту: дивіться відео

Автор: Олег Васьків