СБУ відправила Семенченка в кардіореанімацію, а потім – на суд

Служба безпеки України на вихідних 15 – 16 травня відправила колишнього нардепа Семена Семенченка у кардіореанімацію. Однак вже 17 травня підозрюваного конвоювали на засідання суду.

Джерело:

фейсбук Наталки Музики

Ймовірно, стан здоров'я затриманого Семенченка погіршився. Про це заявила його дружина Наталка Музика.

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До нього потрапив адвокат. Стан на сьогодні з'ясовуємо. Перебуває Семен не в палаті для затриманих, як зазвичай. Поки більше нічого не знаю,
– заявила Музика.

Згодом дружина ексчиновника повідомила, що 17 травня о 14:00 відбудеться суд у справі Семенченка. 

"Зараз СБУ Семена Семенченка конвоює з реанімації в лікарні швидкої допомоги в залу суду. Це просто беззаконня і свавілля, інших слів не має", – обурилася Музика.

У чому підозрюють Семенченка

  • 14 травня колишньому народному депутату повідомили підозру в обстрілі телеканалу "112 Україна" у липні 2019 року. На щастя, тоді ніхто не постраждав.
  • За даними слідства, Семенченко залучив до теракту двох учасників підпорядкованого йому збройного формування.
  • Крім того, він нібито організував передачу грошей, аби купити засоби для теракту.
  • Якщо провину ексчиновника доведуть, то йому загрожує до 12 років ув'язнення.
Зверніть увагу! Семенченка також підозрюють у створенні  "приватної військової компанії". Йому повідомили про підозру щодо організації схеми незаконного ввезення зброї з Росії.