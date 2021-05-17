СБУ відправила Семенченка в кардіореанімацію, а потім – на суд

Служба безпеки України на вихідних 15 – 16 травня відправила колишнього нардепа Семена Семенченка у кардіореанімацію. Однак вже 17 травня підозрюваного конвоювали на засідання суду.
Джерело:фейсбук Наталки Музики
Ймовірно, стан здоров'я затриманого Семенченка погіршився. Про це заявила його дружина Наталка Музика.
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До нього потрапив адвокат. Стан на сьогодні з'ясовуємо. Перебуває Семен не в палаті для затриманих, як зазвичай. Поки більше нічого не знаю,
– заявила Музика.
Згодом дружина ексчиновника повідомила, що 17 травня о 14:00 відбудеться суд у справі Семенченка.
"Зараз СБУ Семена Семенченка конвоює з реанімації в лікарні швидкої допомоги в залу суду. Це просто беззаконня і свавілля, інших слів не має", – обурилася Музика.
У чому підозрюють Семенченка
- 14 травня колишньому народному депутату повідомили підозру в обстрілі телеканалу "112 Україна" у липні 2019 року. На щастя, тоді ніхто не постраждав.
- За даними слідства, Семенченко залучив до теракту двох учасників підпорядкованого йому збройного формування.
- Крім того, він нібито організував передачу грошей, аби купити засоби для теракту.
- Якщо провину ексчиновника доведуть, то йому загрожує до 12 років ув'язнення.