СБУ викрила 3 осередки агентури спецслужб Росії в інтернеті: одного засудили до 3 років тюрми

СБУ викрила інтернет-агентів, діяльність яких координували спецслужби Росії. Вони в мережі закликали до протизаконних агресивних дій проти України.

Вони в мережі зазивали людей до ведення агресивної війни та зміни меж держкордону України. Мовиться про підозрюваних з Маріуполя, Чернігова, Запоріжжя.

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СБУ викрила агітаторів спецслужб Росії

"Для проведення інформаційно-підривної діяльності агентура використовувала інформацію з пропагандистських інтернет-видань Росії і сайтів незаконних збройних формувань так званих самопроголошених "республік" "Л/ДНР", – розповіли в СБУ.

Зокрема правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та засоби зв'язку із доказами протиправної діяльності у різних регіонах України:

у Чернігові чоловік створював та адміністрував у соцмережах спеціалізовані групи для поширення провокаційних матеріалів – зокрема закликав до зміни меж держкордону країни . Його вже визнали винним за статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та засудили до 3 років ув'язнення ;

. Його вже визнали винним за статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та ; у Маріуполі заблокували діяльність 3 учасників мережі ворожих інтернет-агентів, які популяризували бойовиків незаконних збройних формувань і агітували за зміну держкордону. Вони поширювали інформацію в заборонених в Україні соцмережах. Їм повідомили про підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та пропаганду війни;

і агітували за зміну держкордону. Вони поширювали інформацію в заборонених в Україні соцмережах. Їм повідомили про підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та пропаганду війни; у Запоріжжі мешканець Бердянська розміщував на персональних сторінках у соцмережі заклики про повалення конституційного ладу.

За викритими фактами тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до інформаційно-підривної діяльності проти держбезпеки,

– розповіли в СБУ.

Коротко про останні викриття СБУ