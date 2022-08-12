Однак СБУ вчасно розсекретила та заблокувала реалізацію злочинних схем.

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Відомо, що схема діяла у багатьох регіонах України, зокрема і у столиці. До прикладу, у Києві кіберфахівці української спецслужби нейтралізували діяльність злочинного угруповання, яке організувало "зелений коридор" для чоловіків призовного віку.

Учасниками групи були:

чинні працівники одного зі столичних комісаріатів,

адвокати

лікарі.

За 12 тисяч доларів вони виготовляли повний пакет фіктивних документів, які давали змогу ухилянтам безперешкодно перетинати державний кордон України. Завдяки оперативному реагуванню СБУ схему блоковано, а ключового організатора затримано під час передачі грошей і підроблених документів.

У Харківській області СБУ викрила зловмисників, які "допомагали" військовозобов'язаним виїхати з України. Ділки пропонували бажаючим маршрути до ЄС, але через територію рф.

"Бізнесмени" діяли за таким планом: один – підшуковував клієнтів, інший – перевозив їх до одного з прикордонних селищ на Харківщині, звідки вони мали незаконно потрапити на територію росії,

– розповіли у СБУ.

Вартість таких послуг становила 500 доларів з кожного "втікача".

Зверніть увагу! Однак ця схема так і не запрацювала – співробітники СБУ нейтралізували її вже на підготовчому етапі.

На Запоріжжі ліквідували ще один канал незаконного переправлення потенційних призовників через кордон. Цього разу до тимчасово окупованого Криму.

Організатором виявився мешканець Мелітополя. На власному автомобілі він вивозив ухилянтів до тимчасово окупованого міста. Потім передавав пасажирів своїм спільникам, які здійснювали подальше перевезення до анексованого Криму. Звідти "туристи" прямували або до росії, або до Грузії.

Прайс коливався від 5 тисяч до 10 тисяч гривень, залежно від віку та кількості осіб. Співробітники СБУ зірвали чергову поїздку і затримали перевізника разом з двома пасажирами.

СБУ запобігли злочинній діяльності у чотирьох областях / Фото СБУ

У Чернігівській області Служба безпеки затримала ще двох зловмисників, причетних до організації незаконного переміщення чоловіків до білорусі. Вартість такого "квитка на втечу" становила 100 тисяч гривень з однієї особи.

Правоохоронці викрили зловмисників у районі одного з прикордонних населених пунктів. Під час обшуків за місцем перебування зловмисників виявлено:

автомат АКМ та магазин з патронами до нього;

пістолет Макарова з набоями;

кошти у сумі 100 тисяч гривень.

Наразі у межах кримінальних проваджень тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх винних осіб, у тому числі організаторів та учасників злочинних схем.

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