"Закликали до нових ударів": СБУ викрила 5 ворожих агітаторів, які вихваляли Росію

СБУ 2 листопада викрила 5 проросійських агітаторів у чотирьох регіонах України. Фігуранти виправдовували агресію Росії, дискредитували Сили оборони та закликали бити по містах.

Пропагандистську діяльність ворожих поплічників правоохоронці задокументували на Київщині, Буковині, Херсонщині та в Кропивницькому. Як повідомили у телеграмі Служби безпеки України, під час обшуків у підозрюваних вилучили мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами інформаційно-підривної роботи.

Що відомо про ворожу мережу агітаторів?

На Київщині викрили мешканця Броварів, який закликав українців скласти зброю перед агресором. Фігурант поширював ворожу пропаганду через власну сторінку в забороненій соцмережі "Однокласники", ставив під сумнів суверенітет України та схвалював воєнні злочини окупантів.

У Кропивницькому підозру отримав чоловік, який у телеграм-чатах вимагав посилення обстрілів українських міст. Для тиражування російських наративів він коментував дописи військових блогерів із медійного пулу Кремля.

У Херсоні співробітники кіберпідрозділу СБУ виявили місцеву жительку, яка виправдовувала захоплення міста та закликала російські війська атакувати правобережжя області.

Жінка публікувала маніпулятивні матеріали у Фейсбуці й "Однокласниках", дискредитуючи українських захисників та бойову роботу підрозділів ЗСУ.

Ще двох проросійських агітаторів нейтралізували на Буковині. Один із них у телеграм-каналах схвалював окупацію територій України, а інший розповсюджував в інтернеті кремлівські тези з вигадками про українців.

Затримання ворожих агітаторів, які вихваляли Росію: дивіться фото СБУ

Яке покарання загрожує підозрюваним?

Судові лінгвістичні експертизи підтвердили причетність усіх п'яти осіб до підривної діяльності в інтересах Росії. Слідчі повідомили фігурантам про підозру у виправдовуванні та запереченні збройної агресії проти України, а також глорифікації ворожої армії. За скоєне їм загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією належного майна.

Нагадаємо, що 30 жовтня військова контррозвідка викрила агента ФСБ у лавах української армії, який намагався передавати ворогу координати фортифікацій на південному фронті.