СБУ викрила бізнес-партнера Коломойського на крадіжці 600 мільйонів у перший день вторгнення

Бізнес-партнер Коломойського Михайло Кіперман міг привласнити майже 600 мільйонів гривень "Укртатнафти". СБУ викрила масштабну схему.

Колишній член наглядової ради компанії та бізнес-партнер Ігоря Коломойського Михайло Кіперман вивів з рахунків "Укртатнафти" таку суму.

До речі Шикарний замок та квартира в Парижі: у Коломойського знайшли нерухомість у Франції

Думав, що уникне покарання

Це було зроблено у перший день повномасштабного вторгнення Росії. Ймовірно, він думав, що йому не доведеться відповідати за крадіжку.

Так, 24 лютого 2022 року ПАТ "Укртатнафта" перерахувала на підконтрольну європейську компанію майже 600 мільйонів гривень. Вони передбачалися іншому постачальнику для оплати раніше зафрахтованих 84 тисяч тонн сирої нафти.

Олнак ця сировина уже перебувала в Одеському порту і мала бути доставлена для подальшої обробки на Кременчуцький НПЗ.



Підозра Кіперману / Інфографіка СБУ

Створили "клон-договір"

Щоб реалізувати "схему", Кіперман створив "договір-клон", в якому змінив реквізити отримувача платежу. Таким чином організатори схеми перевели гроші на підконтрольну компанію, замість того, щоб розрахуватись з реальним постачальником нафти.

Що відомо про Михайла Кіпермана

Кіперман був членом наглядової ради "Укртатнафти". Він володів великими нафтовими активами, в які входить Кременчуцький НПЗ. Крім того, контролював хімічний бізнес-групи "Приват", очолюючи наглядову раду стратегічно важливого для України підприємства "Дніпроазот".

Крім цього, він частково володів туристичним комплексом "Буковель" в Карпатах, а також мав частку в декількох великих компаніях з виробництва будматеріалів у Дніпропетровську та області.