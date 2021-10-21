СБУ ліквідувала організовану злочинну групу в Дніпропетровській області. Зловмисники налагодили механізм розкрадання бюджетних коштів на ремонті військової техніки.

Вигравши тендер Міноборони на 58 мільйонів гривень, зловмисники ставили вживані деталі замість нових. За даними слідства, організаторами "схеми" були місцеві підприємці.

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Вони домовилися зі службовцями одного з військових представництв області, що дозволило їм виграли тендер на ремонт військової техніки,

– повідомили в СБУ.

При чому документи на участь були підроблені: адже "підприємці" не мали:

ні дозволів;

ні приміщення;

ні матеріально-технічної бази для таких робіт.

Сума тендеру на ремонт військової автомобільної техніки складала 58 мільйонів.

Він пройшов у вересні 2021 року, вже за місяць ділки встигли освоїти 30% коштів.

СБУ провела обшуки

За результатами обшуків, проведених на території Дніпропетровської та Полтавської областей, зокрема й за адресами розташування військових баз, встановлено:

зловмисники в орендованому приміщенні розбирали вживану техніку на деталі.

згодом їх реставрували та встановлювали на бойову техніку під виглядом нових.

Для "легалізації" вказаного протиправного механізму укладали фіктивні угоди з підконтрольними суб'єктами підприємницької діяльності на нібито поставку нових запчастин. "Відремонтовану" таким чином техніку відправляли в район проведення ООС,

– додали у Службі безпеки.

Правоохоронці планують проведення експертиз та повідомлення за їх результатами зловмисникам про підозру. Наразі тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин та кола причетних до оборудки осіб.

СБУ викрила "бізнесменів" на розкраданні мільйонів гривень, призначених на оборону / Фото Служби безпеки