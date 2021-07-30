Працювали у 5 областях: СБУ викрила групу інтернет-агентів, яких координували з Росії

Співробітники СБУ викрили та успішно нейтралізували мережу агітаторів, які поширювали у соцмережах заклики до зміни меж держкордону та захоплення влади в Україні. Їхні дії, як не дивно, координували з Росії.

Як встановили у СБУ, інтернет-агенти діяли одразу у 5 регіонах України. Під час обшуків у домах підозрювати них правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та засоби зв'язку.

Важливо СБУ ліквідувала в Україні міжнародну банду, що збувала контрабандний кокаїн: фото, відео

Вражає, але до поширення антиукраїнських закликів залучили навіть держслужбовців.

Де виявили інтернет-агентів

На Закарпатті посадовець місцевого підрозділу ДСНС публікував провокативні заклики у соціальних мережах. Лінгвістична експертиза підтвердила факти незаконних дій. Слідчі вже повідомили йому про підозру за статтею 110 про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

посадовець місцевого підрозділу ДСНС публікував провокативні заклики у соціальних мережах. Лінгвістична експертиза підтвердила факти незаконних дій. Слідчі вже повідомили йому про підозру за статтею 110 про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. На Київщині мешканець Броварів використовував соцмережі для пропаганди агресивної війни.

мешканець Броварів використовував соцмережі для пропаганди агресивної війни. На Одещині чоловік агітував за зміни меж державного кордону та захоплення влади в Україні. Свій контент він розповсюджував через інтернет-ресурси, підконтрольні ватажкам незаконних збройних формувань "ЛНР" та "ДНР".

чоловік агітував за зміни меж державного кордону та захоплення влади в Україні. Свій контент він розповсюджував через інтернет-ресурси, підконтрольні ватажкам незаконних збройних формувань "ЛНР" та "ДНР". На Львівщині зловмисник напередодні святкування Дня хрещення Київської Русі-України розповсюджував деструктивний контент. Зміст його публікацій порушував рівноправність громадян та міг призвести до дестабілізації суспільно-політичної обстановки в регіоні.

зловмисник напередодні святкування Дня хрещення Київської Русі-України розповсюджував деструктивний контент. Зміст його публікацій порушував рівноправність громадян та міг призвести до дестабілізації суспільно-політичної обстановки в регіоні. На Вінниччині місцевий житель адміністрував декілька антиукраїнських спільнот в одній із соціальних мереж. Агітатор закликав до насильницької зміни влади та порушення територіальної цілісності України.

У СБУ заявили, що продовжують системну роботу щодо запобігання загрозам Україні від інформаційно-підривної діяльності іноземних спецслужб.

Варто додати, що на тлі святкування річниці Хрещення Русі, яку відзначали 28 липня, в Україні активізувалися елементи гібридної війни. Москва загострювала міжконфесійні протистояння, виводячи у час пандемії тисячі людей на політичні маніфестації.