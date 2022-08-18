Масові мінування перед вторгненням: викрили українських хакерів, які виконували завдання кремля

СБУ викрила та зупинила діяльність хакерів, які тероризували Україну масовими повідомленнями про "мінування".

СБУ викрила двох регіональних керівників групи анонімних мінерів "FR Destructor". Впродовж двох останніх років вони відправили масу неправдивих повідомлень про мінування у різних регіонах України.

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Особливо хакери активізувалися перед повномасштабним вторгненням росії

Служба безпеки України повідомила, що зловмисники особливо активізували свою діяльність напередодні широкомасштабного вторгнення росії в Україну і відновили свою деструктивну діяльність протягом останніх місяців.

До хакерів постукались додому

Після чергового анонімного повідомлення про мінування інфраструктурних об’єктів на Заході України правоохоронці викрили зловмисників за місцем проживання. За даними слідства, до розповсюдження масових повідомлень про "замінування" причетні мешканець Рівненської області та киянка.

Напередодні повномасштабного вторгнення росії в Україну вони отримали у зашифрованому інтернет-чаті завдання здійснити анонімні повідомлення про замінування об'єктів інфраструктури та навчальних закладів Києва.

Хакери відправляли анонімні електронні листи з використанням спеціальних комп'ютерних програм для приховування свого місцеперебування. Доступ до цих програм зловмисникам надавав куратор.

Крім цього, вони підшукували у соціальних мережах користувачів, яких залучали до поширення неправдивих анонімних повідомлень про замінування.

Також підозрювані організовували зашифровані чати, в яких пропонували грошову винагороду за розсилку анонімних повідомлень.

Зловмисникам платити за кожне повідомлення

За кожне анонімне повідомлення підозрювані отримували грошову винагороду на банківські картки через віртуальний обмінний пункт.

Прокуратура вже повідомила хакерам про підозру у здійсненні серії завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян (частина 2 статті 259 КК України).

Упродовж 16, 17 та 19 лютого 2022 року підозрювані надсилали на електронні адреси колцентрів СБУ та Нацполіції листи з повідомленнями про замінування найбільших торгових центрів столиці, а також одного з університетів,

– мовиться в повідомленні Офісу Генпрокурора.

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