Поставляли обладнання для міноборони Росії: СБУ накрила топменеджерів компанії з Одеси

В Україні ліквідували ще одну схему обходу санкцій на поставки української продукції до Росії. Правоохоронці затримали топменеджерів одеської компанії, яка поставляла обладнання для електромереж російським військовим.

Зловмисники перебувають під вартою, повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Що відомо про компанію з Одеси, яка допомагала агресору

Так, за результатами комплексних заходів в Одесі затримано 7-х учасників злочинного угруповання. Йдеться про засновника і топменеджерів компанії, яка продавала в Росію високотехнологічні прилади, які забезпечують захист та безперебійну роботу електричних мереж.

Протягом 2023 року зловмисники приховано поставили до Росії декілька партій вітчизняних товарів на загальну суму понад 1 мільйонів доларів США.

Для реалізації оборудки її організатори задіяли підконтрольні фірми за межами України, зокрема на Близькому Сході. Так, спочатку продукцію українського виробника експортували на адреси іноземних посередників, а далі вони переправляли її російським замовникам,

– пояснюють в СБУ.

Серед замовників одеситів були підсанкційні компанії Росії, які постачають електрообладнання для потреб міноборони Росії, зокрема для енергоживлення військових баз окупантів.

За даними слідства, засновник одеського підприємства залучив до оборудки 6-х своїх підлеглих, у тому числі комерційного директора, двох керівників відділів та бухгалтера.

Їм повідомили про підозру у пособництві державі-агресору та створенні, керівництві злочинною організацією, а також участі у ній.