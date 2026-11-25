СБУ викрила в різних регіонах України чотирьох російських агітаторів. Серед них виявився музикант, який виступав на пропагандистських концертах під час окупації Херсона.

Як повідомила Служба безпеки України, правоохоронці зібрали доказову базу щодо чотирьох прихильників рашизму в різних областях. Експертизи підтвердили інформаційно-підривну діяльність підозрюваних на користь країни-агресорки.

Що відомо про зрадників

У Херсоні співробітники спецслужби задокументували діяльність колишнього театрального музиканта. У травні 2022 року він виступав на пропагандистському заході окупаційного ставленика Сальдо, а в серпні долучився до концерту на честь прапора Росії.

Після деокупації обласного центру херсонець залишився в місті та створював вірші з героїзацією загарбників. Ці тексти він відправляв для трансляції в ефірах російських радіостанцій.

Також у Херсоні затримали жінку, яка через анонімні акаунти в телеграмі просила ворога бити по місту керованими авіабомбами. Вона вимагала посилити репресії на тимчасово захопленому лівобережжі та жорстоко розправлятися з українським рухом опору.

У Харкові правоохоронці затримали громадянина Росії, який довгий час жив в Україні. Фігурант розповсюджував у соціальних мережах матеріали на підтримку дій російських військових і виправдовував захоплення українських земель.

Ще одну фігурантку виявили на Дніпропетровщині – нею виявилася працівниця ринку в Павлоградському районі. Жінка публічно очікувала на повну окупацію східних регіонів та намагалася встановити прямий зв'язок з адміністраторами ворожих інформресурсів.

Слідчі повідомили всім чотирьом затриманим про підозру за статтями про посягання на територіальну цілісність України, колабораціонізм та виправдовування агресії Росії. За скоєні злочини зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, СБУ затримала агентку ФСБ, яка коригувала російські удари по Херсону з власного подвір'я. Жінка фіксувала позиції Сил оборони, перебуваючи на своїй присадибній ділянці біля узбережжя.

Також раніше СБУ затримала дезертира, який наводив удари на Краматорськ. Чоловік розбирав завали після ворожих атак і потай передавав росіянам координати для повторних обстрілів.