СБУ викрила на Львівщині масштабну схему розкрадання військової амуніції

СБУ викрила схему розкрадання гуманітарної допомоги у Львівській області. Працівники Служби безпеки вилучили близько 3 тисяч бронежилетів, які передадуть туди, куди потрібно – ЗСУ.

Досить впливовий чоловік на Львівщині разом зі спільниками продавав товари, які завозив в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. Організатору схеми вже повідомили про підозру.

До теми Розкрадали гуманітарку: на Одещині затримали представників благодійного фонду

У розкраданні гуманітарки підозрюють керівника рекламного холдингу

Слідство встановило, що 42-річний керівник одного з рекламних холдингів України разом зі спільниками організував завезення продукції військового призначення в Україну під виглядом гуманітарної допомоги.

Ділки вводили в оману посадовців ЗСУ

Аби отримати дозвільні документи для безперешкодного перевезення амуніції через кордон, ділки вводили в оману посадовців ЗСУ. Зокрема вони брали гарантійні листи від військової частини, щоб безперешкодно ввозити спорядження до країни.

А потім, замість того, щоб безкоштовно надавати це спорядження захисникам та захисницям України, товари продавали для отримання прибутку.

Під час обшуків правоохоронці виявили майже 3 тисячі бронежилетів на суму близько 25 мільйонів гривень, які були завезені в Україну як гуманітарна допомога для армії. Після проведення експертизи вилучену амуніцію передадуть на потреби ЗСУ.

Раніше СБУ повідомили про молодиків з Дніпропетровської області, які зуміли втекти з України після повномасштабного вторгнення Росії в Україну за підробленими документами. Опинившись за кордоном, вони почали скуповувати військову амуніцію та інші товари для потреб ЗСУ й продавати її українцям з націнкою як мінімум втричі.

За час повномасштабної війни ділкам вдалося продати товарів на суму в понад 60 мільйонів гривень. Звісно, зловмисники не хотіли сплачувати митні платежі, тож товари завозили під виглядом благодійної допомоги.

Загалом вони уникнули сплати податків на суму у 20 мільйонів гривень. Одному з учасників злочинної схеми вже оголосили про підозру. Арештоване майно передадуть до ЗСУ. Там і каски, і бронежилети, і наколінники й навіть тепловізори, оптичні приціли та БпЛА.

До теми – СБУ майстерно знешкодила російську агентуру: дивіться відео