СБУ викрила масштабне розкрадання в оборонці: залучені менеджери "Львівського арсеналу" і МО

СБУ та Міноборони викрили чиновників на розкраданні 1,5 мільярда гривень. Зловмисники привласнили кошти, призначені для закупівлі снарядів для Збройних Сил.

Служба безпеки України за сприяння Міністерства оборони викрила схему розкрадання державних коштів, призначених для закупівлі боєприпасів. Про це стало відомо 27 січня. За даними слідства, до оборудки причетні високопосадовці МО та керівництво "Львівського арсеналу".

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Розкрадання на майже 1,5 мільярда

За інформацією СБУ, у серпні 2022 року було укладено контракт на постачання 100 тисяч мінометних боєприпасів. Після перерахування коштів частина суми була виведена на рахунки іноземної структури. Зрештою ЗСУ не поставили жодного снаряда.

Решта суми від Міноборони залишилася на рахунках української компанії в одному зі столичних банків. Завдяки заходам, що вжила СБУ, викрадені кошти – арештовані,

– повідомили у пресслужбі СБУ.

П'ятьом фігурантам справи вже оголосили підозру за статтею про розтрату майна. Серед них – колишній та нинішній керівники відповідного департаменту Міноборони, керівництво "Львівського арсеналу" та представник іноземної фірми.

Викрито схему з розкрадання майже 1,5 мільярда в оборонці / Фото СБУ

Одного з підозрюваних затримали під час спроби виїзду за кордон. Іншим фігурантам справи обирають запобіжні заходи. У разі доведення провини у судовому порядку їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Додамо, що розслідування проводили спільно з Національною поліцією та під керівництвом Офісу Генерального прокурора. Наразі тривають слідчі дії для повного встановлення обставин справи.

Телеграм-канал "Оперативний ЗСУ" стверджує, що серед фігурантів:

Олександр Лієв – колишній керівник Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони;

Тоомаса Накхура – нинішній керівник цього департаменту оборонного відомства;

Юрій Збітнєв – керівник "Львівського арсеналу".

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Зазначимо, що цими днями в СБУ повідомляли про повернення до бюджету України майже 1,5 мільярда гривень, які незаконно виведи за кордон під час придбання артилерійських снарядів. Очевидно, це ця сама справа.